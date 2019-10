TÅREFULLT FARVEL: Disse syriske flyktningene har skrevet under på at de vil la seg returnere frivillig, og sier farvel til slektninger før avreise fra Istanbul i august i år. Foto: OZAN KOSE / AFP

Amnesty: Tyrkia tvinger syrere tilbake til «sikker sone»

I månedene før militæroperasjonen i nabolandet Syria skal Tyrkia ha returnert syriske flyktninger med tvang. Det hevder Amnesty i en ny rapport.

Den uttalte begrunnelsen for Tyrkias angrep i Syria var å skape en såkalt «sikker sone», der man kunne returnere mellom én og tre millioner syriske flyktninger – noe president Recep Tayyip Erdogan hadde tatt opp i FN noen uker tidligere.

Der den kurdiske YPG-militsen, og titusenvis av sivile kurdere, er blitt drevet på flukt, lover Tyrkia å bygge nye landsbyer for å bosette syrere som nå bor i Tyrkia. Tanken er på ingen måte ny, VG ble fortalt om ideen om en flyktningby inne i Syria av tyrkiske myndigheter under et besøk i en tyrkisk flyktningleir allerede i 2016.

Nå tyder mye på at å returnere til denne «sikre sonen» ikke er så frivillig som tyrkiske myndigheter gir inntrykk av: Pågripelser, deportasjoner og press brukes for å sende syriske flyktninger tilbake.

KLARE TIL Å DRA: En liten jente med sin koffert venter på en buss som skal frakte syrere fra Istanbul og over grensen til Idlib. Foto: OZAN KOSE / AFP

Tok imot flest

Tyrkia er det landet som har tatt imot klart flest syriske flyktninger, over 3,6 millioner. Men etter at europeiske land stengte sine grenser, har trykket internt i Tyrkia vært jevnt økende.

De siste årene er også syriske flyktninger som har oppholdstillatelse blitt pålagt restriksjoner på reiser internt i Tyrkia. Men for dem uten de riktige papirene er det mye vanskeligere. Antallet «rutinekontroller» av syrere har økt kraftig i Tyrkia det siste året.

Qasim, en 39 år gammel barnefar fra Aleppo, sier til menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International at han ble pågrepet av politiet i byen Konya. Etter seks dager i varetekt fikk han et valg:

– De fortalte et jeg kunne velge å sitte i fengsel opp til ett år, eller å dra rett til Syria, forteller han i en ny rapport Amnesty International har laget.

En annen syrer som Amnesty har intervjuet, Nabil, forteller at han, kona og deres to år gamle sønn ble pågrepet i hovedstaden Ankara i juni og presset til å forlate byen. De reiste i en buss med over hundre andre, nesten bare barnefamilier, og fikk beskjed om at de skulle til provinsen Hatay. I stedet ble de sendt over grensen til den krigsherjede regionen Idlib.

NYE OMRÅDER: Her er arabiske syrere på vei mot byen Ayn al-Arus som Tyrkia og landets allierte skal ha tatt tilbake fra den kurdiske YPG-militsen i forrige uke. Foto: BAKR ALKASEM / AFP

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier til VG at den nye rapporten slår tvil om det virkelig er sant at 315.000 syrere har returnert frivillig, slik tyrkiske myndigheter har hevdet.

– Aller først er det viktig å rose tyrkiske myndigheter og det tyrkiske folket for å ha tatt imot så mange syrere og for å ha vært så rause mot dem, i en periode da Europa stengte sine grenser, sier Egenæs.

– Men de siste årene, samtidig som skepsisen blant befolkningen har vært økende mot syrerne, så har myndighetene begynt å stramme inn. Blant de vi har intervjuet, er mange presset og truet til å si at de returnerte frivillig. Når de forteller om busser der folk sendes til Syria med hendene bundet sammen, så er det ikke frivillig.

Dersom man returnerer noen med tvang til et område der de risikerer fare er det brudd på flyktningkonvensjonens bestemmelser om såkalt refoulment, påpeker Egenæs.

– Dette er ulovlige deportasjoner. De sendes rett inn i en krigssone, og dette ble gjort samtidig som tyrkiske myndigheter la planene for sin egen militæroperasjon inne i Syria, sier Amnesty-sjefen.

PS: Tyrkiske myndigheter melder samtidig at så mange som 336.000 ulovlige migranter er pågrepet i Tyrkia så langt i år, ifølge en ny oversikt fra innenriksministeriet, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Publisert: 28.10.19 kl. 07:26







