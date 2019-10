Redningsarbeidere nær den kollapsede broen i Nanfangao, øst på Taiwan. Foto: Kystvakten i Taiwan / AP / NTB scanpix

Bru i Øst-Taiwan kollapset – seks kan være fanget

Minst 22 personer er skadd etter at tyfonen Mitag feide over Taiwan mandag og tirsdag. Ei bro ble så medtatt i uværet at den ga etter og kollapset.

NTB

Marthe Nymoen

Klokken var rundt 9.30 i kystbyen Nanfangao da ulykken skjedde. Tyfonen hadde for lengst passert, og solen skinte, men broen holdt ikke lenger. En oljetankbil falt av broen og traff og ødela tre båter i vannet nedenfor, samtidig som brokollapsen forårsaket en brann.

Nå frykter redningsfolkene at seks personer er fanget etter brokollapsen, melder AFP. Det jobbes med en redningsaksjon.

Innenriksminister Hsu Kuo-yung opplyste tirsdag at de frykter fem personer befant seg på broen da den ga etter for uværets krefter.

Til sammen ble ti personer sendt til sykehus, seks av dem med alvorlige skader, på grunn av brokollapsen.

Tyfonen Mitag herjet Taipei mandag. Nå er den på vei til Sør-Korea. Foto: Chiang Ying-ying / AP / NTB scanpix

Fiskebåter i området hjalp til i letearbeidet etter savnede, opplyser Hsu til Formosa TV.

Minst tolv personer var meldt skadd i tyfonens herjinger mandag før tyfonen fortsatte mot Sør-Korea. Det er ikke meldt om omkomne.

Ifølge nødsentralen Central Emergency Operation Centre (CEOC) er de fleste av dem blitt truffet av fallende gjenstander, eller har selv falt av kjøretøyer.

Den sterke vinden og nedbørsmengdene etterlot store ødeleggelser på kraftnettet og 66.773 husholdninger uten strøm.

Mitag er ventet å nå Sør-Korea sent onsdag.

Publisert: 01.10.19 kl. 08:25







