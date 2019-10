Hongkong-demonstrasjoner: Demonstrant skutt av politiet

En 18 år gammel demonstrant ble skutt i skulderen av politiet under protester i Hongkong på Kinas nasjonaldag.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter politiet i Hongkong, rundt 12 timer etter at Hongkong-avisen South China Morning Post først meldte om at en demonstrant var blitt skutt i brystet, basert på en anonym kilde.

Mannen som ble skutt er 18 år gammel, og ble skutt i skulderen, ifølge politiet. Til nyhetsbyrået Reuters sier politisjef Stephen Lo at det ble avfyrt skudd tre ulike steder under demonstrasjonene mandag, og at dette var nødvendig bruk av våpen.

Varselsskudd skal ha blitt avfyrt i områdene Tsuen Wan og Yau Ma Te.

– Politiet lever under en alvorlig trussel, det er derfor de avfyrte skudd, sier han, og la til at mannen som ble skutt var bevisst da han ble fraktet til sykehuset.

Tilstanden til vedkommende er foreløpig ikke kjent, men politiet opplyser at to personer er kritisk skadet etter tirsdagens protester. Totalt er 31 personer skadet.

DEMONSTRERER: I forbindelse med 70-årsmarkeringen av kommunistpartiets makt i Kina, har det vært ventet en oppblomstring av demonstrasjoner i Hongkong. Bildet er fra tidligere demonstrasjoner. Foto: Anushree Fadnavis / Reuters

70-årsjubileum

Flere tusen har ifølge avisen tatt til gatene, til tross for politiets forbud om å demonstrere akkurat i dag.

Tirsdag markerer nemlig Kina at kommunistpartiet har sittet ved makten i 70 år og i forbindelse med markeringen har det vært ventet en oppblomstring av demonstrasjoner i Hongkong.

Hongkong ble tilbakeført til Kina fra Storbritannia i 1997 under parolen «ett land-to systemer». En avtale sier at Hongkong skal få styre det meste selv frem til 2047, men Kinas forsøk på å begrense disse rettighetene har skapt uro.

Demonstrasjonene har allerede vart i 17 uker. Nesten 20 T-bane-stasjoner er stengt tirsdag, i tillegg til tusenvis av butikker og kjøpesentre. Politiet skal også ha tatt i bruk tåregass, ifølge South China Morning Post.

VG-kommentar om jubileet: Vil gjøre Kina stort igjen

– Situasjonen er ute av kontroll

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, er svært bekymret for situasjonen i Hongkong, og har fryktet økt politivold mot demonstranter og journalister under jubileumsmarkeringen.

Hun var i Hongkong i forrige uke.

– Flere folkevalgte politikere har også blitt arrestert. Situasjonen er ute av kontroll, sier hun.

Mandag bekreftet politiet at en sivilkledd politimann avfyrte skudd blant demonstrantene.

– Politivolden som utøves mot demonstranter er brutal. Amnesty fortalte meg om flere tilfeller av grov vold og tortur. Både de, demonstranter og politikere jeg møtte fortalte at myndighetene bruker tilfeldige arrestasjoner av demonstranter og forbipasserende som et politisk våpen for å skremme folk fra å ta til gatene. At politifolk nå kler seg i sivilt og avfyrer skarpe skudd under demonstrasjoner er svært bekymringsverdig, sier Melby videre.

les også Hongkong: Politi kledd som demonstrant avfyrte skudd

BEKYMRET: Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, er bekymret for situasjonen i Hongkong. Foto: Privat

Ikke fornøyde

Protestene i Hongkong startet for alvor da det omstridte lovforslaget om utlevering av mistenkte kriminelle Hongkong-borgere til Kina kom opp i juni.

Lovforslaget ble tidligere i september trukket tilbake.

Men demonstrantene er ikke fornøyde før alle de fem kravene er innfridd, og har varslet at demonstrasjonene vil fortsette.

Politiet skal siden mandag ha raidet 48 eiendommer i flere distrikter, tilhørende personer mistenkt for å være involvert i å produsere bensinbomer og eksplosiver. 51 personer skal være arrestert, ifølge South China Morning Post.

Publisert: 01.10.19 kl. 11:17 Oppdatert: 02.10.19 kl. 00:49







Mer om