SISTE MØTE: En abeidslunsj og et siste møte mellom USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May er på planen i nr 10 Downing Street. Foto: MANDEL NGAN / AFP

President Trump til Theresa May: - Gratulerer med den fantastiske innsatsen

President Donald Trump og Theresa May møtes akkurat nå for siste gang som president og statsminister i Downing Street nr. 10. Den amerikanske presidenten gratulerte May med innsatsen i et rundebordsmøte.

Bilen med den amerikanske presidenten parkerte 50 meter ned i gaten for den britiske statsministerens bolig like etter klokken tolv i formiddag.

Etter de obligatoriske bildene utenfor Downing Street nr. 10, spaserte Donald Trump inn gjennom en av verdens mest berømte og omtalte dører. Det venter et møte med Theresa May hvor de to skal snakke om politikk og deretter spise lunsj sammen.

– Det kommer til å bli mest prat om en egen handelsavtale mellom Storbritannia og USA om ved en eventuell britisk avgang fra EU, sier en av de politiske kommentatorene på Sky News.

Forut for møtet i Downing Street hadde Trump møte med britiske og amerikanske forretningsfolk i et såkalt frokostmøte. Til stede på businessmøtet var også Trumps datter Ivanka, og svigersønnen Jared Kushner.

BABY TRUMP: Kjempeballongen av Donald Trump gjorde stor suksess hos Trump kritikere i fjor. I dag ble det blåst liv i kjempebabyen igjen. Den ruver over plassen foran parlamentet. Til ergrelse og begeistring. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

Panelet som BBC-World hadde samlet tirsdag ettermiddag gjorde et poeng ut av at Donald Trump sterkt misliker rundebordsmøter - derfor fant frokostmøtet sted ved et langbord.

Theresa May satt rett overfor den amerikanske presidenten, og under et kort tv-innslag fra møtet, kunne man høre at Donald Trump snakket til Theresa May hvor han sa:

– Jeg vil gratulere deg med den fantastiske jobben du har gjort, sa han.

Trump sa også han så for seg en svært omfattende handelsavtale mellom de to land når Storbritannia er ute av EU.

Ivanka Trump hadde tidligere forsvarsminister, og i dag minister for internasjonal handel, Liam Fox, til bords under gallamiddagen i går kveld.

– Hun fremsto som en usedvanlig godt orientert og trivelig kvinne. Hun var lett å snakke med og vi hadde en hyggelig samtale, fortalte Fox på Sky News.

FAMILIEN: Donald Trump hadde med hele storfamilien til Buckingham Palace i går kveld. Her ved datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Møtte Dronningen

I går ble den amerikanske presidenten tatt imot av dronning Elizabeth og det offisielle Storbritannia, med all den pomp og prakt som blir et statsoverhode til del under et statsbesøk.

Under middagen i Buckingham Palace senere på kvelden, ble dronning Elizabeths tale av mange tolket som en diskret og diplomatisk kritikk av Donald Trumps opptreden ved toppmøter og hans ofte spontane tweets.

Dronningen la i sin tale vekt på internasjonale organisasjoners betydning, organisasjoner som ble ble opprettet etter 2. verdenskrig av de allierte nasjonene med USA og Storbritannia i spissen.

Fra første dag som president har Donald Trump vært kritisk til organisasjoner og avtaler som tidligere amerkanske presidenter har vært tilhengere av og gitt politisk støtte.

Forut for statsbesøket i Storbritannia ga den presidenten intervjuer og sendte avgårde twitter-meldinger med ros til Boris Johnson, ris til Theresa Mays Breit-håndtering og et frontalangrep på Londons borgersmester Sadiq Khan. «En iskald taper», lød karakteristikken av Khan.

GIR SEG IKKE: I flere år har USAs president Donald Trump og Londons borgermester skjelt hverandre ut. Det har forsatt forut for, og under Trumps statsbesøk til Storbritannia. Foto: [BEN STANSALL, BRENDAN SMIALOWSK / AFP

Utvekslingen av fornærmelser og brutale verbale angrep mellom de to har pågått i et par år.

Det blir spekulert i om president Trump kan finne tid til å møte Boris Johnsen, den tidligere utenriksministeren som Trump mener vil kunne bli en «utmerket» statsminister når Theresa May trer tilbake om noen måneder.

Publisert: 04.06.19 kl. 12:46 Oppdatert: 04.06.19 kl. 13:03