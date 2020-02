ABORTLEGE: Dette bildet av Ulrich Klopfer er tatt i 2015 utenfor en av hans klinikker, i South Bend, Indiana. Foto: WNDU-TV

– Sjokkerende! Fant over 2400 fostre i huset til legen

Etter at abortlegen døde i september i fjor gjorde slektningene hans et makabert funn i mannens garasje i den amerikanske delstaten Illinois.

Nå nettopp

Over 2,400 preserverte fostre ble funnet i 71 bokser i garasjen og i bagasjerommet til en bil som tilhørte Dr. Ulrich Klopfer, en kjent abortlege som bodde i en forstad til storbyen Chicago, ifølge NBC News.

Klopfer hadde imidlertid abortklinikker sine i byene South Bend, Fort Wayne og Gary i delstaten Indiana.

Onsdag ble fostrene bisatt og hendelsen ble markert med en offentlig minnestund i South Bend.

– Det sjokkerende funnet av 2411 medisinsk preserverte fostre i Illinois, etterlatt i en garasje og i bagasjerommetpå en bil, var en forferdelig oppdagelse for alle med et normalt følelsesliv, sier Indianas generaladvokat Curtis Hill under minnestunden og fortsatte:

“Disse babyene fortjener mer enn en kald , mørk garasje eller bagasjerommet til en bil.», ifølge Washington Post.

SJOKKERENDE: Indianas generaladvokat General Curtis Hill under minnestunden. Foto: Robert Franklin / South Bend Tribune

Myndighetene tror fostrene stammer fra inngrep gjort i Klopfers klinikker i tidsrommet 2000 ttil 2003, ifølge Hill.

Myndighetene i Indiana etterforsker foster-funnet, og det er fortsatt uvisst hvorfor Klopfer oppbevarte dem hjemme hos seg.

Den demokratiske presidentkandidaten Pete Buttigieg er tidligere borgermester i byen South Bend og gikk torsdag ut og karakteriserte funnet som «ekstremt forstyrrende». Han sa også at han «håper saken ikke blir gjenstand for et politisk spill i en tid hvor kvinner trenger tilgang til helsetjenester», ifølge Washington Post.

Publisert: 13.02.20 kl. 17:03

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser