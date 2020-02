NEW HAMPSHIRE: Amy Klobuchar var i full fyr da hun talte til sine tilhengere under valgvaken tirsdag. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Overrasket stort i New Hampshire: – Veldig interessant

Amy Klobuchars evne til å favne hele det demokratiske partiet, kan være oppskriften på suksess, mener USA-forsker.

Når 97 prosent av stemmene fra primærvalget i New Hampshire er opptalt, ligger Vermont-senatoren Bernie Sanders an til en knepen seier foran stjerneskuddet Pete Buttigieg.

Det er likevel Amy Klobuchar som er den store overraskelsen etter demokratenes andre nominasjonsvalg.

For en uke siden lå hun an til å få fire prosent av stemmene i meningsmålingen til CNN og universitetet i New Hampshire.

Natt til onsdag amerikansk tid, klatret imidlertid senatoren fra Minnesota opp til tredjeplass – med 20 prosent av stemmene og seks delegater.

Det gir henne en soleklar ledelse over både Elisabeth Warren og Joe Biden, som har henholdsvis 9,3 og 8,4 prosent.

Professor i statsvitenskap Espen Moe ved NTNU beskriver Klobuchar som en kandidat som tikker alle boksene.

– Hun kan først og fremst selge seg inn på valgbarhet, ved at hun er en av ganske få som har potensial til å favne hele det demokratiske partiet.

I TET: Bernie Sanders, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar kom best ut i primærvalget i New Hampshire. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Henter velgere fra Warrens base

Dette mener Moe vil ha stor betydning for hvilke politiske gjennomslag Klobuchar vil kunne få, dersom hun blir valgt president.

– Helseforsikrings- og sosialplanene til ytre venstre høres veldig fine ut, men de er sjanseløse fordi det i praksis kreves 60–40 flertall i Kongressen for alle store saker, forklarer han.

Førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad i internasjonale studier ved Bjørknes høyskole, beskriver Klobuchar som «den store nyheten fra New Hampshire».

– Det at hun seiler opp, mens det resultatmessig går nedover med Elisabeth Warren, er veldig interessant.

Hun forklarer at statistikken så langt tyder på at kvinner med høyere utdanning i New Hampshire i større grad stemmer på Klobuchar, mens de tidligere har tilhørt Warrens base.

Kan sitte med viktig nøkkel

Restad sier det er vanskelig å si akkurat hvorfor Klobuchar overrasket valgnatten, men trekker frem sterke debattprestasjoner i New Hampshire som en mulig forklaring.

Samtidig påpeker Restad at senatoren har gjort det godt i debatter tidligere, uten at det har gjort utslag på meningsmålingene.

Klobuchars eget argument er at hun kan være en av kandidatene med en viktig nøkkel til å slå Donald Trump i valget i høst.

– Sist fikk Hillary Clinton og demokratene flest stemmer nasjonalt, men tapte valget fordi de gjorde dårlig i mindre stater i Midtvesten. Klobuchar er selv fra en av disse statene og bruker det som en del av sitt budskap om hvordan hun kan slå den nåværende presidenten, sier Restad.

VINNER STORT: Senator Amy Klobuchar fra Minnesota har gjort det særlig bra blant kvinner med høyere utdanning under primærvalget i New Hampshire tirsdag. Foto: Reuters / Gretchen Ertl

Klobuchar er også en av kandidatene som har gått hardest ut mot Trump. På spørsmål om dette kan ha bidratt til suksessen i New Hampshire, svarer NTNU-professor Moe:

– Det er i hvert fall en fornuftig tilnærming. Kandidatene slåss av og til så mye om egen «renhet», at de glemmer hva som er den virkelige fienden.

Moe om Biden: – Store problemer

Warren og Biden har lenge vært ansett som favoritter til å vinne demokratenes nominasjonskamp.

Til tross for de skuffende resultatene i Iowa og New Hampshire, mener Moe at Biden fortsatt scorer høyt på valgbarhet.

– Hans fremste kort er at han er den som i størst grad er i stand til å ta de statene som avgjorde valget i 2016, det som er kjent som rustbeltet (Midtvesten, journ.anm.)

– Mange ser nok for seg at han er den eneste som er slugger nok mot Trump, men han har store problemer med å mobilisere entusiasme, sier Moe.

Fortsatt favoritt blant afroamerikanere

Til tross for et labert resultat, har Elisabeth Warren ifølge Restad fremdeles penger til å fortsette, og har ingen grunn til å gi seg ennå.

Joe Biden gjorde også en svak oppvisning i New Hampshire, og satser nå alt på South Carolina.

– Biden er ikke lenger en favoritt i valgkampen, og er forbigått av Sanders også i nasjonale målinger. Nå mener han at latin- og afroamerikanske velgere må bli hørt, og han har nok et poeng.

Blant afroamerikanske velgere, stemmer rundt 90 prosent på demokratene, og det er derfor viktig for demokratene å mobilisere denne gruppen til å møte på valgdagen, forklarer Restad.

– Det fikk Obama til i 2008, mens Hillary Clinton tapte valget delvis fordi hun ikke fikk til den samme mobiliseringen i denne gruppen.

Publisert: 12.02.20 kl. 14:24

