Israel bombet mål på Gazastripen og i Syria etter rakettangrep

Israelske fly bomber militære mål på Gazastripen og i Syria etter at militante palestinere avfyrte rundt 20 raketter mot Israel, ifølge den israelske hæren.

Søndag kveld ble minst 13 raketter stanset av det israelske rakettskjoldet, og sirenene ulte i byene Ashkelon og Sderot i det sørlige Israel i to omganger, melder avisa Haaretz.

Israelske fly gikk samme kveld til angrep på krigere fra Islamsk hellig krig som forberedte seg på å avfyre raketter, opplyser hæren.

Myndighetene på Gazastripen melder at fire personer er såret.

Sent søndag kveld meldte det israelske forsvaret at det også hadde angrepet «terrormål» inne i Syria.

Israel sier det var svar på raketter avfyrt mot sivile israelere. Syrias statlige nyhetsbyrå Sana meldte om at landets luftforsvar hadde svart på fiendtlige aktivitet i luftrommet over hovedstaden Damaskus.

Islamsk hellig krig har tatt ansvar for rakettangrepene mot Israel etter at israelske soldater samme morgen skjøt og drepte et medlem av gruppen som, ifølge Israel, hadde plassert en bombe i nærheten av grensegjerdet.

Israelske soldater brukte en anleggsmaskin for å fjerne den døde, noe også islamistbevegelsen Hamas, som styrer Gazastripen, reagerer kraftig på. En talsperson for hæren har i ettertid forklart at kjøretøyet ble brukt for å unngå at israelske soldater ble utsatt for fare.

