PÅGREPET: Fredag ble 12 personer pågrepet, mistenkt for å ha planlagt terrorangrep. Foto: Ronald Wittek/ EPA /NTB scanpix

Høyreekstreme terrorister ville kopiere moskéangrep i Tyskland

Medlemmer av den høyreekstreme gruppen «Den harde kjerne» planla massive terrorangrep mot moskeer, og ville drepe politikere, innvandrere og venstreaktivister.

Oppdatert nå nettopp

Før de fikk satt de vanvittige planene sine ut i livet, slo politiet til. 12 medlemmer av gruppen som kaller seg «Den harde kjerne», ble pågrepet fredag.

Gruppens angivelige leder, en 53-åring, hadde vært på sikkerhetstjenestenes radar i fem måneder. Etterforskerne hadde avlyttet telefonsamtaler, og overvåket meldingstjenester.

Med halvautomatiske våpen hadde høyreekstremistene tenkt til å angripe muslimer mens de ba, ifølge magasinet Der Spiegel og avisen Bild. De planla angivelig å etterligne angrepene mot to moskeer der 51 mennesker ble drept i Christchurch på New Zealand i fjor.

Under razziaene skal politiet ha funnet flere skarpe våpen, deriblant en pistol, et hjemmelaget grovkalibret skytevåpen og selvlagde håndgranater.

TERRORCELLE: En av de terrormistenkte høyreekstremistene geleides inn til fengslingsmøte i Karlsruhe. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Infiltrert av sikkerhetstjenesten

Medlemmene skal ha blitt kjent med hverandre over meldingstjenesten WhatsApp, og dannet gruppen i september i fjor, ifølge Die Welt. For en drøy uke siden møtte de hverandre ansikt til ansikt i byen Minden for første gang. Men sikkerhetstjenesten hadde fått en infiltratør inn i gruppen.

Den tyske kringkasteren ARD meldte fredag at fem av de mistenkte skal ha planlagt angrepene, mens de resterende åtte skal ha lovet gruppen økonomisk støtte, å anskaffe våpen, og å delta i fremtidige angrep.

De 12 personene ble pågrepet etter at tysk politi fredag gjennomførte ransakinger på 13 steder i de seks delstatene Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Sachsen-Anhalt.

INFILTRERT: Sikkerhetstjenesten hadde god kontroll på medlemmene av den høyreekstreme terrorcellen. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Familiefedre

Innenriksminister i Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sa til ARD at fire av de mistenkte er fra delstaten. Én av disse er ifølge Reul en politibetjent som har blitt suspendert fra jobben.

Flere av de terrormistenkte mennene skal ha virket som helt normale familiefedre, med helt normale jobber. Likevel skal flere av dem ha hatt tilknytning til en rekke høyreekstreme grupperinger, blant annet Reichsbürger-bevegelsen og borgervernsgruppene Odins soldater og Vikings Security Germania, ifølge avisene Bild og Die Welt.

– Han kunne ikke gjort en flue fortred, sier moren til en 50-åring, som er blant de mistenkte, til Bild.

Publisert: 17.02.20 kl. 09:47 Oppdatert: 17.02.20 kl. 10:43

