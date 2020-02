BEREDT: Sykepleier Madelen Foss Smedholen viser VG beskyttelsesutstyr helsepersonell vil bruke på isolat på Ullevål universitetssykehus i Oslo dersom de får inn coronapasienter. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Harvard-professor: Tror ikke utbruddet lar seg stanse

En Harvard-professor tror corona-epidemien vil spre seg til mer enn 40 prosent av verdens befolkning: Helt urimelig, mener Folkehelseinstituttet.

– Det mest sannsynlige utfallet er at utbruddet ikke lar seg stanse, sier professor i epidemiologi ved Harvard-universitetet Marc Lipsitch til The Atlantic.

I løpet av det kommende året tror den amerikanske professoren at rundt 40 til 70 prosent av verdens befolkning vil være smittet av viruset som forårsaker Covid-19.

– 40 prosent ikke umulig

– Om han baserer seg på gode modeller for smittespredning, er han nok ganske innenfor. 40 prosent er i hvert fall ikke umulig, sier Kristin Greve-Isdahl Mohn.

Hun er førsteamanuensis ved influensasenteret på Universitetet i Bergen og seksjonsoverlege ved mottaksklinikken på Haukeland sykehus.

Hun minner om at store deler av den norske befolkningen fikk svineinfluensa i 2009 og at 10–20 prosent av oss hvert år får vanlig sesonginfluensa.

– Et virus som smitter veldig lett og ikke er så veldig dødelig, sprer seg raskere og mer effektivt. Vi har lært mye de siste ukene og nettopp slik ser det ut som det nye coronaviruset er, sier Mohn.

ITALIA: Medisinsk personell sjekker om passasjerer har feber på Malpensa-flyplassen i Milano. Foto: VG

Over 80.000 tilfeller er bekreftet på verdensbasis. Ca. 2400 av dem er utenfor Kina. 2698 er døde. 33 av dødsfallene er utenfor Kina, syv av dem i Europa, ifølge ECDC.

Ingen smittet i Norge - ennå

Hundre mistenkte tilfeller er testet i Norge. Ingen av pasientene hadde det nye coronaviruset. Det er konklusjonen fra Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag.

– Det er nok bare snakk om tid før viruset kommer hit, sier Mohn.

FHI ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi.

– Men at viruset skulle spre seg til 40 til 70 prosent av verdens befolkning, høres helt urimelig ut, sier FHIs fagdirektør for smittevern og global helse Frode Forland.

KINA: Leger behandler coronasmittede på et sykehus i Wuhan. Foto: STR / AFP

En prosent smittet i Wuhan

Han viser til mindre enn én prosent av innbyggerne er smittet i Wuhan, byen der viruset ble identifisert for syv uker siden og som er hardest rammet.

Forland viser også til at antall nye smittede går ned ikke bare i Hubei, der Wuhan er provinshovedstad, men også i alle andre provinser i Kina.

– Det er et signal om at epidemien ikke blir så alvorlig. Samtidig er vi bekymret over spredningen til flere land, selv om dødeligheten er lavere utenfor Kina.

Fagdirektøren sier at det fortsatt er stor uenighet i fagmiljøene og høy usikkerhet om hva som er den mest sannsynlige utviklingen.

De neste ukene avgjør

– I dag tror vi det er mulig å avgrense spredningen, men de første ukene vil avgjøre, sier Forland.

IRAK: En familie blir fotografert under besøket i et tempel i den hellige byen Najaf. Foto: HAIDAR HAMDANI / AFP

Analysen av 72.000 corona-pasienter viser at 20 prosent av pasientene blir alvorlig syke og fem prosent kritisk syke. Dødeligheten er i overkant av to prosent.

– Sannsynligvis er dødelighetsraten veldig mye lavere, fordi så mange reelt smittede bare er lett syke eller er uten symptomer, sier Forland.

THAILAND: Reisende på et pendlertog i Bangkok. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Høy andel på sykehus

For Kristin G-I Mohn er det store spørsmålet hvor syke pasientene blir. De første rapportene fra Kina gikk ut på at 25 prosent trenger sykehusinnleggelse.

– Et slikt antall vil sette ethvert lands helsevesen på prøve. Men kan du være syk hjemme og la immunforsvaret takle viruset for så å bli frisk, er det helt annerledes, sier Mohn.

Forland understreker at de flest blir mildt syke, når smitten kommer til Norge.

– Likevel kan belastningen for helsevesenet bli betydelig, fordi så mange blir alvorlig syke over lang tid, sier FHIs fagdirektør for smittevern.

IRAN: En kinesisk kvinne bærer munnbind i Teheran. Foto: WANA NEWS AGENCY / X07016

Minst ett år før vaksine

Ekspertene er enige om at det vil ta 12–18 måneder før en vaksine er klar.

– Vi må lære oss å leve med at vi får stadig flere virussykdommer fra dyr, sier Olsvik.

Mohn ser ikke bort fra at det nye viruset går inn i familien av andre coronavirus som sirkulerer i befolkningen som vanlige forkjølelsesvirus.

Forland ser på en vaksine som en nyttig fremtidig investering.

– At viruset hittil har vært veldig stabil genetisk, er et godt tegn. Ikke blir det verre, ikke utvikler det seg i en annen retning, sier fagdirektøren ved Folkehelsa.

