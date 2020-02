ANKOMMER RETTEN: En av Julian Assanges advokater, Jennifer Robinson, da hun mandag ankom retten i nærheten av Belmarsh-fengselet der Assange er innsatt. Foto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Rettsmøte om utlevering av Assange er i gang

Wikileaks' grunnlegger Julian Assange var selv til stede da en domstol i London begynte prosessen med å vurdere om han kan utleveres til USA.

NTB

Nå nettopp

48-åringen nikket til journalister i rettssalen da rettsmøtet begynte mandag.

I Woolwich Crown Court skal representanter for amerikanske myndigheter argumentere for at Assange må utleveres.

USAs regjering vil stille Assange for retten for spionasje. Hvis 48-åringen blir dømt i henhold til tiltalen, risikerer han fengsel i opptil 175 år.

Selv om rettsbehandlingen i London nå er i gang, kan det ta lang tid før Assanges skjebne avgjøres. Etter en uke med åpningsinnlegg fra begge parter er planen at retten skal heves fram til mai.

Publisert: 24.02.20 kl. 13:01

