I MINNEAPOLIS: Stine Aasland og datteren Luna (2). Foto: Privat

Norske Stine i Minneapolis: – Surrealistisk

Stine Aasland kaller de dramatiske dagene etter George Floyds dødsfall for intense, og mener det hele minner om krigstilstander.

Nå nettopp

– Det har vært surrealistisk og veldig intenst de siste dagene. Det har vært en dramatisk utvikling og innbyggerne er i harnisk etter drapet, forteller hun til VG.

Det var søndag George Floyd ble brutalt pågrepet av politiet, før han like etter pågripelsen døde. En politimann er siktet for uaktsomt drap, mens tre andre så langt har mistet jobben, men ikke er siktet for noe.

– Jeg forstår sinnet som har utspilt seg, men det forsvarer ikke opptøyer og bruken av vold. Men Floyd fikk begeret til å renne over.

Demonstrasjonene og opptøyene har spredt seg fra Minneapolis til over 30 amerikanske byer. Flere stater har kalt inn nasjonalgarden, og det er innført portforbud i flere storbyer.

– Jeg har aldri opplevd krig, men dette minner om krigstilstander. Det er en rasekrig som foregår i gatene nå, sier hun.



















Aasland sier situasjonen har fått henne til å tenke på det kjente utspillet fra Martin Luther King jr. «A riot is the language of the unheard» – opptøyer er språket til de som ikke blir hørt.

– Jeg er overrasket over hvor mye rasediskriminering det er i USA, sier Aasland, som har bodd i Minneapolis de siste årene.

– Men det er ikke likhet for loven. Det er en del rasediskriminering. Jeg er ikke redd for kampen som tas i gatene nå, men jeg er redd for at barna mine en gang kan bli utsatt for drap fordi de ikke er hvite, sier hun.

les også Foreløpig obduksjonsrapport: George Floyd døde ikke bare av kvelning

Fra å være demonstrasjoner for å få rettferdighet etter Floyds dødsfall, har det utviklet seg til å bli opptøyer med vold, vandalisme, ran og ødeleggelser flere steder de siste dagene.

– Det utviklet seg torsdag, da skal det ha kommet personer fra andre steder i USA. Det har blitt sagt at 80 prosent av dem som er her nå ikke tilhører Minneapolis. Det sies at mange kommer fra høyreekstreme miljøer som vil utnytte situasjonen og gjøre ting verre, sier hun.

les også Minnesota: – Fredfulle protester blir kapret av voldelige, radikale elementer

Trump hevder, som justisminister William Barr, at volden og vandalismen blir ledet av Antifa og andre venstreradikale grupper. Viseguvernør i Minnesota Peggy Flanagan mener også krefter på høyresiden er involvert i opptøyene.

– Det er ikke folk som elsker byen vår som brenner ned bygninger og rammer bedriftene som i stor grad er drevet av personer med minoritetsbakgrunn. Det er veldig spesielt å se byen man elsker bli vandalisert på den måten. Samtidig er et fint å se at innbyggerne i Minnesota hjelper hverandre, sier Aaland.

Publisert: 31.05.20 kl. 05:05

Les også

Mer om USA

Fra andre aviser