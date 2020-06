I SORG: Broren Matthew Ellis holdt en tale under onsdagens minnestund for 33-åringen som ble drept under en pågripelse tre måneder tidligere. Foto: JASON REDMOND / AFP

Manuel Ellis døde etter pågripelse - ropte «I can’t breathe»

Obduksjonsrapporten konkluderer med at afrikansk-amerikanske Manuel Ellis (33) ble drept i forbindelse med en pågripelse i Tacoma i mars.

Dødsfallet skjedde i Tacoma i den amerikanske delstaten Washington i mars, men obduksjonsrapporten ble først klar denne uken. Den viser at afroamerikaneren Manuel Ellis ble drept, skriver New York Times og Seattle Times.

Ifølge rapporten døde Ellis av en stans i luftveiene og hypoksi, som er en tilstand hvor tilførselen av oksygen er utilstrekkelig i forhold til oksygenbehovet som cellene har. Metamfetaminrus og hjertesykdommer er ført opp som medvirkende faktorer til dødsfallet.

Saken har klare likhetstrekk med saken til George Floyd, som har utløst enorme demonstrasjoner og sammenstøt i en rekke amerikanske byer.

Skal ha kastet politibetjent i bakken

Nå skal det avgjøres om politifolkene skal siktes i Manuel Ellis-saken.

Overfor New York Times beskrives Ellis som en kirkemusiker og far til to, som hadde rusproblemer som han jobbet med.

Det var 3. mars at Ellis ble stanset fordi han ifølge politiet slo i et bilvindu ved et kryss i Tacoma. Politiet i byen forklarer videre at han så kastet en politibetjent i bakken. Dermed la de to andre politibetjentene og forsterkningspatruljene ham i håndjern.

DEMONSTRASJON: I Tacoma i delstaten Washington ble det onsdag holdt opp lys for Manuel EEllis som døde for tre måneder siden. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Mister Ellis ble fysisk holdt tilbake, men han fortsatt å kjempe, skriver Tacoma-politiet i en pressemelding omtalt i New York Times.

Ifølge en talsmann er det uklart hvilke metoder politiet brukte for å kontrollere Ellis, ettersom de ikke brukte kroppskamera som mange amerikanske politifolk er utstyrt med.

Ropte «jeg får ikke puste»

Mens han ble holdt nede ropte Ellis ifølge politiet «I can’t breathe», i likhet med George Floyd, hvis dødsfall har utløst store og til dels voldelige demonstrasjoner i flere amerikanske byer. George Floyd ble holdt nede med et kne mot nakken i ni minutter og døde senere av skadene. Det desperate ropet har siden blitt et slagord verden over.

Politifolkene i Tacoma skal så ha tilkalt ambulansepersonell, som ifølge politiet ankom fire minutter etter at de påtraff ham. Da skal ha fortsatt ha pustet.

Etter 40 minutter ble Ellis likevel erklært død. Nå er det i obduksjonsrapporten slått fast at han ble drept, selv om ingen ennå er holdt juridisk ansvarlige for dette.

Det ble holdt en minnestund for 33-åringen onsdag kveld. Demonstranter i Tacoma holdt opp skilt mer krav om rettferdighet for Manuel Ellis. Mange iført munnbind møtte opp og det ble holdt taler.

– Han er nok en svart mann som har blitt utsatt for vold og drept av politiet, sier søsteren til Tacoma News Tribune.

Til New York Times beskriver den nære vennen Brian Giordano Ellis som ikke-voldelig.

