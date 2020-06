FORTVILELSE: Gabrielle Thompson, George Floyds niese, under arrangementet «Justice for George Floyd» 30. mai. Nå arrangeres det en egen marsj for familien i byen. Foto: MARK FELIX / AFP

Etter voldsomme opptøyer: Arrangerer egen protestmarsj for Floyds familie

Etter at opptøyene har eskalert en rekke steder i USA den siste uken, arrangeres det nå en egen protestmarsj for avdøde George Floyds familie i Houston tirsdag.

Demonstrasjoner en rekke steder i USA har ført til opptøyer, vandalisme og branner. Bakgrunnen er at George Floyd døde etter en brutal politpågripelse for en uke siden i Minneapolis.

Opptøyene som foregår på sjette dagen, i en rekke amerikanske byer, preger nå hele USA. Samtidig har familien til Floyd sørget over tapet. Blant annet har også hans bror Philonise Floyd hevdet at president Donald Trump ikke var interessert i hva han hadde å fortelle i en samtale sist uke.

Nå arrangeres det en egen protestmarsj for familien, som bor i Houston, tirsdag. ABC 13 skriver at dette skjer etter initiativ fra Houston-rapperen Trae Tha Truth. Både byens ledere og lokale organisasjoner har også invitert folk til å delta i marsjen, som skal begynne klokken tre lokal tid tirsdag og gå mot byens rådhus.

Ifølge et Facebook-innlegg til den organisasjonen «Black Lives Matter Houston» er formålet med protestmarsjen «krav om ansvarlighet for svarte, som bor i Houston og over hele landet».

Houston-rapperen Trae Tha Truth har organisert marsjen for at familiene skulle få deres egen marsj.

– Hvis dette er hans by og dette er hans hjem, trenger vi å sende en beskjed til verden, sier han ifølge ABC 13.

Det er ifølge flere amerikanske medier ventet at liket til George Floyd skal returnere til Houston i løpet av uken.

CBS News skriver at borgermesteren i Houston, Sylvester Turner, opplyste at Floyds kropp vil ble returnert til hans hjemby, der hans familie fortsatt bor, til hans begravelse.

– Dette er den samme byen som George Floyd vokste opp i og hans kropp vil returneres til denne byen, sa Turner.

Et begravelsesbyrå i Houston har bekreftet overfor pressen at de tar hånd om begravelsen til Floyd.

Et minnefond satt opp av Philonise Floyd, bror til avdøde George Floyd har fått inn mer enn 6,7 millioner dollar til familien, ifølge hjemmesiden til fondet.

– Fondet ble etablert for å dekke kostnadene ved begravelsen, rådgiving i sorgen, losji og reise til alle rettsforhandlinger, og for å hjelpe familien vår i dagene som kommer når vi fortsetter å søke rettferdighet for George, sa broren ifølge CBS News.

Pengene som samles inn til fondet skal også gå til vanskeligstilte.

Samtidig fortsetter opptøyene i USA. New York Times skriver at mesteparten av utendørsbelysningen til Det hvite hus er skrudd av i natt. Amerikanske medier har meldt at Donald Trump ble ført ned i en bunker i Det hvite hus, da demonstrasjonen tiltok utenfor.

