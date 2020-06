George Floyds familie: - Han var en god mann

– Jeg har ikke så mye å si, fordi jeg har vanskeligheter med å finne ordene. Jeg ønsker meg rettferdighet, fordi han var en god mann, uansett hva de sier.

Det sier Roxie Washington, som sammen med datteren Gianna (6), som hun har sammen med avdøde George Floyd, gikk på talerstolen tirsdag.

Mens Washington holdt en kort tale på direktesendt TV fra Minneapolis, gikk så mange som 20.000 mennesker i tog gjennom Houston og til rådhuset i byen, skriver den lokale TV-kanalen ABC13.

Ifølge kanalen hadde demonstrantene på forhånd blitt anmodet om å holde protestene ikke-voldelige.

Familie på markering

Mens mor og datter befant seg i Minneapolis, var store deler av George Floyds gjenværende familie i Houston, for å delta i markeringene der.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle se så mange mennesker her for min bror, sier en av Floyds søsken, ifølge avisen Houston Chronicle.

– Ikke stopp før vi har oppnådd rettferdighet for min bror, sier en nevø.

Ingen av familiemedlemmene omtales med navn av Houston Chronicle.

Ifølge avisen ble folkemengden eskortert av politi, og kongressmedlem Sheila Jackson Lee (D) er blant deltakerne.

Demonstrantene ropte slagord, hyllet Floyds navn og slo på trommer, men ellers fremsto protestene rolige, skriver avisen.

SØRGER: George Floyds datter, Gianna (6), sammen med moren Roxie Washington, deltok på en presseseanse i Minneapolis tirsdag kveld. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Gravlegges neste uke

46-åringen Floyd, som døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i forrige uke, skal etter planen gravlegges i Houston neste tirsdag. Avgjørelsen om gravstedet ble kunngjort av borgermester i Houston, Sylvester Turner, i helgen.

Floyd, som vokste opp i byen, flyttet til Minneapolis for mellom fire og fem år siden for å se etter nye jobbmuligheter, skriver ABC13. Ifølge kanalen er datteren hans fortsatt boende i Houston.

Situasjonen i en rekke amerikanske storbyer har vært spent etter Floyds død, og i mange av byene har det blitt innført portforbud på kveldstid.

PROTESTER: Det er antatt at mange tusen deltok i demonstrasjonene i Houston tirsdag kveld. Foto: David J. Phillip / AP

