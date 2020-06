MOTSTAND: Et bilde sendt til VG av syrere i Suwayda viser demonstrasjoner mot Syrias regjering denne uken. Foto: Suwayda24

«Folket krever regimets fall»: Derfor bryter det ut sjeldne demonstrasjoner i Assads Syria

BEIRUT (VG) Etter ni år med brutal krigføring er president Bashar al Assad beskrevet som seiersherre i Syria. Men noe oppsiktsvekkende er nå iferd med å skje i en regjeringskontrollert by: Midt i en knusende økonomisk krise tar flere til gatene i protest mot presidenten selv.

Nå nettopp

Videoklippene som VG har fått tilsendt fra den regjeringskontrollerte syriske byen Suwayda, og som er filmet lørdag den 13. juni 2020, er sjelden kost.

Folkemengder marsjerer gjennom gatene i byen, som er under full kontroll av Bashar al Assad og hans russiske og iranske allierte, og roper ut slagord nesten ikke hørt siden starten av opprøret mot Assad i 2011.

Med åpenbar fare for sine egne liv, roper demonstrantene:

«Folket krever regimets fall».

«Vi liker deg ikke, vi vil ikke ha deg».

«Lenge leve Syria, ned med Assad».

VG har over telefon snakket med en av menneskene som var der.

– Demonstrasjonene startet sist søndag og har pågått gjennom uken fram til i går. Denne lørdagen deltok flere hundre mennesker, kvinner og menn i alle aldre. De krevde forandring og at Assad-regimet går av, sier mannen, som VG har valgt å anonymisere av sikkerhetshensyn.

Mannen fortsetter:

– Folket som demonstrerer holder det syriske regimet og president Bashar al-Assad ansvarlig for den økonomiske krisen og for sikkerhetssituasjonen. Folket krever også at iranske, russiske og andre utenlandske militser trekker seg ut av Syria.

Suwayda er en by der den drusiske folkegruppen i Syria er i flertall. Byen har vært under Bashar al Assads kontroll gjennom hele krigen.

HAR HOLDT PÅ MAKTEN: Bashar al Assad fotografert den 11. juni. Foto: Uncredited / SANA

Økonomisk krise i Libanon - kvelertak på Syria

Syrias president Bashar al Assad har overlevd ni år med brutal krig.

Med massiv hjelp fra sine russiske og iranske allierte har han vunnet tilbake store deler av Syria, som tidligere var kontrollert av opprørsgrupper. Bare én region, Idlib i nordvest, er fortsatt under opprørskontroll.

VG reiste inn i Idlib-regionen i Syria i marsj. Les reportasjen her:

les også «Døden venter på oss her»: Inne i Idlibs mareritt

Men nå sliter Bashar al Assad mer enn på svært lenge, selv mer enn da krigen var på sitt mest intense, blant annet som følge av en økonomi som er i fritt fall. En av hovedårsakene til den økonomiske krisen er den totale økonomiske kollapsen i nabolandet Libanon:

Som følge av harde internasjonale sanksjoner mot den syriske regjeringen, har den syriske økonomien i flere år vært helt avhengig av et tett samarbeid med den libanesiske banksektoren - et samarbeid som har holdt liv i Syrias økonomi til tross for krigskaoset.

Men det siste halvåret har libanesiske banker innført kontroll på bankuttak og strupet tilførselen av dollar til Syria. Det har rammet syriske forretningsmenn tungt, blant annet fordi de hadde store deler av sine penger i libanesiske banker.

les også Død og desperat fattigdom: Byen som har falt utfor stupet

Det syriske pundet har stupt. Nå må syrere betale 3500 pund for én dollar. For ett år siden av kursen 700. Som følge av kollapsen har levekostnader skutt i været og det er i økende grad vanskelig å få tak helt grunnleggende varer som mel, sukker, ris og medisiner.

Mer enn 80 prosent av Syrias befolkning lever under fattigdomsgrensen.

Bashar al-Assad sammen med Vladimir Putin i januar i år. Foto: ALEXEY DRUZHININ / SPUTNIK

Nå har mange syrere i regimekontrollerte områder, som enten har støttet Assad gjennom krigen, eller holdt sin motstand skjult, fått nok.

Vanlige folks sinne mot korrupsjon blant regjeringsmedlemmer og familiemedlemmer av landets ledere øker også nå i flere byer som Assads kontrollerer, ifølge The Guardian.

I et forsøk på å dempe det gryende sinnet sparket Bashar al Assad landets statsminister, Imad Khamis, på torsdag, men det ser ikke ut til å ha gjort noen umiddelbar forskjell.

– Folk har ingen jobber og sliter tungt økonomisk. Nå ber demonstrantene om at regimet må tre til side, sier Noor Radwan fra Suwayda til VG.

Har befinner seg utenfor Syria, men har daglig kontakt med venner som nå er i byen. Han sier folket som demonstrerer er livredde, spesielt for reaksjon fra myndighetene.

– Men likevel, nå føler folk flest, på grunn av den økonomiske kollapsen, at de ikke har flere sjanser. De føler at regimet og presidenten vil bli værende for alltid, hvis de ikke gjør noe, sier han.

Publisert: 14.06.20 kl. 15:49

Les også

Fra andre aviser