Palme-gruppens leder Krister Petersson konkluderte onsdag med at Stig Engström, kjent som Skandiamannen, skjøt og drepte Olof Palme 28. februar 1986. Engström døde i 2000 og saken blir derfor ikke etterforsket videre. Foto: Thomas Carlgren / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Palme-saken: Engström ble ikke undersøkt av granskingskommisjon

Granskingskommisjonen som hadde i oppdrag å finne feil i Palme-etterforskningen, undersøkte ikke politiets gransking av Stig Engström.

NTB

Nå nettopp

Granskingskommisjonen var nedsatt av Sveriges regjering for å avdekke feil i politiets Palme-etterforskning. Sommeren 1999 la kommisjonen fram sin konklusjon om hvordan politiet hadde håndtert etterforskningen rundt drapet på statsminister Olof Palme.

Politiet selv hadde sjekket Engström ut av saken i 1987, ett år etter drapet. Han ble kun avhørt som vitne og aldri etterforsket som mulig gjerningsmann.

– Vi hadde ikke i oppdrag å løse drapet, og problemet er at hvis en person som Engström blir tatt ut av etterforskningen veldig tidlig, så er han heller ikke med i etterforskningsmaterialet, sier tidligere riksrevisor Inga-Britt Ahlenius, som var blant kommisjonsmedlemmene, til SVT.

I den daværende regjeringens oppdrag til kommisjonen het det at utvalget blant annet skulle undersøke om det fantes deler av etterforskningsmaterialet som ikke var tilstrekkelig bearbeidet. Men i den nesten 1.000 sider lange utredningen nevnes bare Engström kort, og da som vitne.

Engström utelatt

I rapporten nevnes ikke noe om politiets avgjørelser rundt Engström, til tross for at Palme-gruppen onsdag denne uken pekte på etterforskningsfeil som avgjørende i saken.

På spørsmål om kommisjonen ikke burde ha tatt grep etter å ha sett på Engströms vitnemål til politiet, svarer Ahlenius:

– Jeg kan ikke huske at hans vitnemål finnes i vårt materiale på noe vis som gjorde at vi rettet oppmerksomhet mot ham.

Palme-gruppens leder Krister Petersson kritiserte i sin oppsummering onsdag politiets manglende interesse for å følge opp Engström. I oppsummeringen konkluderte Palme-gruppen med at saken er avsluttet fordi den antatte gjerningsmannen Stig Engström er død.

Kritikk mot etterforskningen

Petersson viste i sin oppsummering til et såkalt promemoria fra 1987, der Engström ble avskrevet fra etterforskningen. Petersson kalte dette oppsiktsvekkende.

I notatet konkluderte politiet med at mannen som ett av øyenvitnene så på åstedet, etter all sannsynlighet ikke var Engström, men en person som lignet på ham. Palme-gruppen uttrykker forundring over hvordan politiet kunne komme fram til konklusjonene i notatet.

Palme-gruppen viste onsdag til at andre øyenvitner på stedet hadde beskrevet en mann som stemte med signalementet på Engström, og at de hadde fortalt hvordan han flyktet fra stedet der Palme ble drept for 33 år siden.

Øyenvitner

Palme-gruppen mener enkelte av øyenvitnene ikke har fått den oppmerksomheten som de fortjente, og på pressekonferansen viste Petersson til et såkalt promemoria fra 1987, der Engström avskrives fra etterforskningen. Der konkluderes det med at mannen som ett av øyenvitnene så på åstedet, etter all sannsynlighet ikke var Engström, men en som lignet på ham.

– Det inneholder konklusjoner som vi ikke begriper hvordan man har kommet fram til, sa Petersson onsdag, og kalte innholdet i notatet «forunderlig».

Expressens krimreporter Fredrik Sjöshult mener onsdagens konklusjon betyr at den tidligere fasen av etterforskningen får strykkarakter.

To øyenvitner, Leif Ljungqvist og Hans Johansson, mener på sin side at Engström ikke var gjerningsmann, melder SVT. Men Palmes sønner tror Palme-gruppens konklusjon er riktig.

Publisert: 11.06.20 kl. 13:24

