Hundretusener demonstrerer for klima over hele verden

Fredagens aksjon antas å være den største for klimaet noensinne, og spredte seg over 150 land på kloden.

I forkant av FNs klimatoppmøte i New York har mennesker verden over mobilisert seg i streiker for klimaet. Elever og studenter fra Kenya til Finland har tatt til gatene for å kreve at jordkloden blir tatt bedre vare på.

I Australia skal over 300.000 ha deltatt. Bare i USA er det planlagt over 800 arrangementer fredag, og i New York har 1,1 millioner skoleelever fått fri for å demonstrere, ifølge Forbes.

Der fulgte klimaaktivist Greta Thunberg det hele, hvor hun er i forbindelse med toppmøtet. Ansiktet hennes har også figurert på hundrevis av protestplakater.

– Jeg kunne aldri ha forutsett eller trodd at dette ville skje, og at det ville skje så raskt, sier den svenske 17-åringen til nyhetsbyrået AP fredag ettermiddag.

I BRESJEN: Greta Thunberg er kvinnen bak protestaksjonen «Fridays for Future». Her i New York. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Demonstrasjonen er ventet å være tidenes største globale klimaaksjon. Det hele startet med at Greta Thunberg skulket skolen hver fredag for å streike alene for klimaet. 15. mars streiket over 1,4 millioner mennesker i rundt 120 land. Denne fredagen var den tredje globale klimaprotesten som ble arrangert, skriver NTB.

I Norge var det planlagt ni protester.

MÜNCHEN, TYSKLAND: Aktivister på smeltende isblokker i galgen.

