SEILER BORT: Cruiseskipet «The Grand Celebration» forlot fredag Palm Beach for å unngå orkanen «Isaias». Foto: Greg Lovett / The Palm Beach Post

Erklærer unntakstilstand: Florida stålsetter seg for enda en krise

Samtidig som delstaten er hardt rammet av coronaviruset, må Florida nå forberede seg på nok en potensiell krise: Orkanen «Isaias».

Fredag ble det meldt om snaut 9000 nye smittetilfeller og 257 nye dødsfall relatert til coronaviruset i Florida. Ifølge lokale myndigheter er det nå over 465.000 smittetilfeller og 6843 dødsfall i den hardt rammede delstaten.

Nå venter en annen potensiell krise. I Atlanterhavet sørøst for Bahamas er orkanen «Isaias» på vei mot Floridas kyst.

Orkanen er ventet å treffe deler av Bahamas lørdag, og det er sendt ut orkanvarsel til de utsatte områdene. Sent lørdag og natt til søndag er orkanen ventet å treffe deler av østkysten av Florida.

Vannet kan stige mellom 60 og 120 centimeter over bakkenivå flere steder, skriver Det nasjonale orkansenteret. Både sterk vind, kraftig regn og storflo er ventet over store deler av USAs østkyst den nærmeste dagene.

Som følge av dette har Florida-guvernør Ron DeSantis erklært unntakstilstand i deler av delstaten. Unntakstilstanden gjelder 19 områder langs østkysten av delstaten – fra Miami Dade i sør til Nassau i nord.

– Dette er en situasjon som kan utvikle seg raskt, så følg med på oppdateringene og sørg for å ha en plan; mat, vann og medisiner for syv dager, sa DeSantis på en pressekonferanse fredag

PÅ VEI: Orkanen «Isaias» er på vei mot kysten av Florida. Dette satellittbildet er fra fredag morgen lokal tid. Foto: NOAA

Han fortalte også at kampen mot coronaviruset fortsetter parallelt med at de forbereder seg på ekstremværet. Men «drive-thru» og «walk-up»-fasiliteter for å teste seg for covid-19 stengt i områdene orkanen kan påvirke er enn så lenge stengt.

– Kriseteamene har vært på beredskapsnivå 1 siden mars, noe som har gitt dem muligheten til å forberede seg på orkansesongen, samtidig som de jobber med å bekjempe pandemien. De har et lager av smittevernutstyr til orkansesongen, forklarte DeSantis.

MØTTE TRUMP: Florida-guvernør Ron DeSantis møtte president Donald Trump fredag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Blant annet har de 20 millioner munnbind, 22 millioner hansker, 9,4 millioner vannflasker, 2,6 millioner måltider og 50 strømgeneratorer.

– I tillegg har helsemyndighetene sørget for at alle pleie- og omsorgshjem har en strømgenerator tilgjengelig. I tillegg har de 21 pleiehjemmene som er satt opp eksklusivt for pasienter med covid-19, også har en strømgenerator tilgjengelig.

Han forteller også at det er gjort klart tiltak for smittevern i tilfluktsrommene i delstaten.

– Vi tror ikke det vil være nødvendig å evakuere til tilfluktsrommene nå, men dersom det blir nødvendig er vi klare. De er forberedt blant annet pakker med munnbind, hansker og håndsprit.

Disse NASA-bildene viser hvordan orkanen «Dorian», som totalt kostet seks mennesker livet i Florida, traff kysten av amerikanske delstaten 4. september i fjor. Verst traff «Dorian» Bahamas der 74 mennesker mistet livet:

Publisert: 01.08.20 kl. 04:09

