SIER NEI: Her holder president Recep Tayyip Erdogan en tale i forrige uke der han kunngjorde at sosiale medier skal underlegges økt kontroll. Bildet er sendt ut av den tyrkiske presidentens pressekontor. Foto: Turkish Presidency

Slik er Erdogans kamp mot sosiale medier

President Erdogan vil kneble kritikk ved å stenge sosiale medier. Her forteller aktivister fra Tyrkias digitale slagmark om hva de risikerer og hvorfor styresmaktene frykter det de kan fortelle.

Journalist Metin Cihan vet hva det vil si å utfordre Erdogan-regjeringen via sosiale medier, og hvilken pris man må være forberedt på å betale.

– Min aktivisme på Twitter førte til at en sak de ville legge lokk på ble brakt opp til nasjonalt nivå. Da ble jeg anklaget for å være terrorist og måtte forlate Tyrkia, forteller han VG på telefon fra et land i Europa.

Han ringer fra det sjette landet han oppholder seg i siden han ble tvunget i eksil. Han har ikke sett sin syv år gamle sønn på over et halvt år.

– Jeg visste at jeg tok en risiko ved å utfordre regjeringen og Erdogans parti, men jeg trodde sannheten ville vinne frem, sier han.

BEGYNTE Å GRAVE: Journalist Metin Cihan begynte å grave i en sak som den tyrkiske regjeringen ville legge lokk på, og stilte kritiske spørsmål på Twitter. Foto: Privat

Vil ta kontroll

I forrige uke ble en ny lov vedtatt i Tyrkia som skal gi regjeringen kontroll over sosiale medier som Twitter, Facebook og YouTube. Kritikerne mener det er et forsøk på å kneble ytringsfriheten, i et land der regjeringen kontrollerer omtrent alle aviser og TV-stasjoner.

Da Erdogan kunngjorde at han ønsket en slik lov forklarte han det med at sosiale medier var «umoralske». Den tyrkiske regjeringen sier at loven skal brukes til å stanse støtende meldinger og terrorpropaganda.

Sjefen for det tyrkiske direktoratet for kommunikasjon, Fahrettin Altun, har vært i mange konflikter med Twitter, et medium der han selv er ekstremt aktiv. Talsmannen har avvist at loven er et forsøk på sensur, og har laget en guide for «sannhet i den digitale verden».

Historien om et barns selvmord

Saken som journalist Metin Cihan satte søkelyset på er et eksempel på kraften i sosiale medier i Tyrkia, der 50 millioner mennesker har en konto på Facebook og 15 millioner er aktive brukere av Twitter.

Journalisten begynte å stille spørsmål på Twitter, ofte direkte til statsråder i Erdogans regjering, om det angivelige selvmordet til en 11 år gammel jente. Familien til jenta mente at hun ikke hadde tatt selvmord, men var blitt påkjørt av en bil, der sønnen til en mektig politiker fra Erdogans parti var passasjer.

Saken var blitt dysset ned i statlige medier, og politiet hadde avslått familiens krav om en etterforskning. Faren appellerte til Cihan og etter at han begynte å tvitre om saken fikk den enorm oppmerksomhet nasjonalt, og trendet på Twitter. Saken ble også omtalt i internasjonal medier.

Som en følge fikk faren treffe innenriksministeren, og etter hvert fastslo en etterforskning at det ikke var et selvmord, men en «ukjent ulykke». Ingen ble tiltalt i saken, og politikerne som hadde dekket over dødsfallet ble skjermet.

I stedet ble journalisten tiltalt fordi han flere år i forveien hadde skrevet på Twitter om behovet for å skape fred med kurdiske geriljaer.

– Jeg ble tiltalt for å være en sympatisør av PKK-geriljaen fordi jeg ønsket en slutt på krigen i de kurdiske områdene. Jeg visste at jeg risikerte ett år i varetektsfengsel før saken i det hele tatt kom opp.

Dermed ble selvpåført eksil fra Tyrkia den enste utveien for journalisten.

Dette er den nye loven Tyrkia krever at sosiale medier som Twitter, Facebook og YouTube oppretter kontor i Tyrkia og har en stedlig representant som skal stå juridisk ansvarlig for alt som legges ut.

Samtidig må sosiale medier føye seg etter krav om å fjerne innhold regjeringen av ulike årsaker finner støtende, og lagre sine brukerdata i Tyrkia.

Hvis ikke mediegigantene godtar kravene venter bøter i millionklassen. Dersom loven ikke blir fulgt, kan regjeringen blokkere tilgangen. Å bruke en såkalt VPN for å koble seg på sosiale medier kan bli forbudt. Vis mer

Kampene Erdogan har tapt

Men også rent politiske saker viser hvor viktige sosiale medier er i Tyrkia: Under lokalvalgkampen i fjor gikk Erdogans parti AKP på et overraskende og sviende tap i millionbyen Istanbul. Opposisjonens kandidat slapp ikke til i ordinære medier, men ble like fullt borgermester etter en kampanje lansert via Twitter.

Den siste tiden er Erdogans regjering blitt hardt presset på sosiale medier, blant annet i en kampanje mot vold mot kvinner, som har spredd seg fra Tyrkia og nå går verden rundt.

Rett før den nye loven ble lagt frem, ble president Erdogans datter Esra og hennes korrupsjonsanklagede ektemann, finansminister Berat Albayrak, hetset på Twitter da de kunngjorde fødselen av sitt fjerde barn. Dermed fikk presidenten til dels sympati da lovforslaget først ble lansert.

Men loven var i virkeligheten blitt forberedt i hemmelighet i over ett år, uten å ha blitt forelagt parlamentet underveis. Opposisjonen sier de vil klage inn den nye loven til grunnlovsdomstolen.

Digital krig

Redaktør Gürkan Özturan i nettstedet Dokuz8, som er ett av de siste frie mediene i Tyrkia, mener Erdogans regjering ønsker kontroll over sosiale medier fordi det er en plattform regjeringen selv ikke lykkes på.

– Det raser en digital krig mellom de som støtter Erdogans AKP og regjeringens tusenvis av «troll», på den ene siden, og alle som ytrer seg kritisk mot regjeringen på den andre. AKP frykter å tape unge velgere og har forsøkt å profilere seg på sosiale medier, uten å lykkes, forklarer Özturan.

BRUKER WHATSAPP: Gürkan Özturan snakker med VG via den krypterte appen WhatsApp, et sosialt medium som også kan bli underlagt økt kontroll. Foto: Privat

Nettmediet han er med på å styre har flere titalls juridiske saker mot seg. Flere ganger i måneden beordres nettsiden til å fjerne saker, men da lager de nye artikler om sakene de tvinges til å fjerne.

– Man kan ende i fengsel i Tyrkia for det man skriver i sosiale medier, men det har ikke hindret plattformer som Twitter fra å være den viktigste arenaen for frie ytringer, kritikk og debatt, sier Özturan.

Dokuz8 har også opplevd at de blokkeres på Twitter ved at det iverksettes koordinerte kampanjer der tusenvis av klager sendes ut mot kontoen deres.

– Derfor har vi flere kontoer i backup. Ingen president kan stanse internett, selv ikke Donald Trump. Men vi frykter at Tyrkia skal bli som Kina, forklarer Özturan.

Vil ta kontroll

Advokat Gülsah Deniz-Atalar har kritisert lovforslaget, og skrev blant annet på Twitter at loven ønsket å «blokkere innhold, forhindre tilgang og vil være skadelig for kommersielle interesser»:

– Regjeringen ønsker å slette innhold fra nettet for å fjerne det sosiale minnet om anklager mot politikere. Dermed vil regjeringen tilby unge velgere et «rent internett», der tidligere påstander om korrupsjon og andre avsløringer ikke lenger er å finne, forklarer advokaten til VG.

Tarik Beyhan, kommunikasjonsdirektør i Amnesty Tyrkia, skriver til VG at den nye loven kommer som et resultat av at myndighetene ikke klarer å kontrollere tyrkernes politiske diskusjoner i sosiale medier.

– Tusenvis av nettsider er stengt og hundrevis av tyrkere er straffedømt for ytringer på nettet. Men brukere av sosiale medier finner digitale omveier for å spre budskap og finne nyheter, forklarer han.

AVSLØRTE MANIPULASJON: Blogger Onur Matt avslørte hvordan Erdogans AKP forsøkte å styre diskusjonen på Twitter ved å be sine følgere flagge lojalitet med en grønn prikk. Foto: Privat

Teknologiekspert og blogger Onur Matt har tidligere avslørt hvordan AKP mislyktes i et forsøk på å få sine tilhengere til å bruke en grønn prikk ved siden av sine profiler (grønn er islams farge).

– Kampanjen ble åpenbart startet av Twitter-kontoer som regjeringen kontrollerer. Men mange AKP-følgere oppfattet det som fritt fram for grov netthets, og til slutt måtte kampanjen skrinlegges, sier Matt til VG.

– Problemet for autoritære regimer er at de ikke klarer å håndtere den desentraliserte måten sosiale medier fungerer på, selv om de forsøker, fortsetter han.

Nye medier

Også i medier som YouTube, TikTok og Instagram foregår det politisk debatt. Selv om frontene er mindre steile enn på Twitter og Facebook, så følger myndighetene med også her.

Én av Tyrkias mest populære influencere, Buse Plan (27), kontakter først sin advokat og veier så sine ord på gullvekt da hun sender VG flere talemeldinger med kommentarer om den nye loven.

YOUTUBER: Buse Plan har over en halv million følgere på sine ulike kontoer på YouTube, Instagram og TikTok. Foto: Privat

– Uten sosiale medier som YouTube, Instagram og Twitter så ville vi ikke visst noe som helst om det som skjer i Tyrkia eller i resten av verden. Jeg stoler ikke på nyheter på TV, det virker helt fake. Sosiale medier har stor makt i Tyrkia, sier hun.

Hun forklarer at siden hun støtter homofiles rettigheter, og er tilhenger av ytringsfrihet og et sekulært styresett, så mottar hun en mengde hatefulle og seksuelt krenkende meldinger. Slik sett støtter hun deler av den nye loven – dersom den brukes til å stanse dem som hetser.

– Frihet er dyrebar i alle sine former. Jeg støtter frihet uansett, men samtidig er jeg veldig lei av folk som skjuler seg bak et tastatur og sier ting de ikke ville sagt ansikt-til-ansikt, forklarer influenceren.

– Jeg prøver å være forsiktig, så jeg ikke skaper trøbbel for meg selv. Jeg ville gjerne postet alt jeg har lyst til å si på sosiale medier, men jeg prøver å ikke være for politisk. Jeg deler mine tanker, men dessverre må jeg filtrere budskapene mine før jeg går ut med det.

Slik svarer Erdogans talsmann

VG har sendt spørsmål til én av Erdogans rådgivere om denne saken, og talsmannen svarer slik på hvorfor loven trengs:

– Sosiale medieselskaper har vist seg å være enten uvillige eller ute av stand til å beskytte våre borgeres rettigheter på nettet. Lovbrudd inkluderer terrorpropaganda, overgrep mot barn, svindel og ærekrenkelser, sier talsmannen.

– Hvordan skal loven brukes?

– Tyrkia ønsker et fornuftig samarbeid med sosiale medier. Men disse plattformene eies av private selskaper som ikke står over loven.

– Men vil ikke sosiale medier bli sensurert gjennom denne loven?

– Absolutt ikke. Tyrkias grunnlov beskytter ytringsfriheten. Men alle friheter eksisterer innen visse begrensninger. Den nye loven styrker private borgere i møtet med globale, sosiale medier, svarer Erdogans talsmann.

Publisert: 07.08.20 kl. 10:27

