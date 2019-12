En wallaby krysser veien bak noen brannbiler i skogene ved Mangrove Mountain nord i New South Wales hvor brannene har herjet i ukevis. Torsdag reiste en gruppe med fire norsk frivillige til området for å hjelpe til med opprydningen i småbyen Kempsey, som er hardt rammet. Foto: Rick Rycroft/ AP/ NTB scanpix

Norske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner

I et nettverk av frivillige har fire veteraner fra Norge blitt hentet til et brannherjet område i Australia for å hjelpe til med opprydningen.

-Vi er en del av et internasjonalt nettverk av veteraner og ble invitert til å komme for å bidra på ett av de stedene brannene har herjet som verst, sier Frank Sandbye-Ruud fra Risør til NTB.

Laget på fire er akkurat ankommet Australia. De neste to ukene skal de jobbe i lokalmiljøet rundt småbyen Kempsey, 400 kilometer nord for delstatshovedstaden Sydney, og halvveis til Brisbane.

I slutten av november raste en av de verste brannene i dette området og etterlot seg hus og eiendommer rasert etter at den hadde fart forbi. Nå behøver mange i lokalbefolkningen hjelp til å komme i gang med gjenoppbygningen.

– Det kan nok hende det ulmer litt her og der fremdeles, men først og fremst ble det spurt etter folk som kunne håndtere en motorsag. Vi skal nok rydde trær som er falt og hjelpe folk i gang med å starte på nytt, sier Sandbye-Ruud.

De voldsomme brannene som har rammet hele den sørøstlige delen av Australia, har vakt globalt engasjement. En annen side av brannene, er at mye av nødinnsatsen i landet, både brannslokking og ikke minst etterarbeidet med å rydde opp, er prisgitt frivillige som mer eller mindre på dugnad tar på seg store oppgaver.

Den siste tiden har det blitt uttrykt at mye av frivilligheten har begynt å slite på, men Australias statsminister Scott Morrison har senest denne uka avvist diskusjonen om å innføre et mer profesjonelt brannvern i landet.

Veteran Frank Sandbye-Ruud har sammen med tre andre i veterannettverket Team Rubicon reist til Australia for hjelpe til med oppryddingene etter brannene som herjer i landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norske veteraner

Veterannettverket Team Rubicon i Norge samler nordmenn som har deltatt i Forsvarets utenlandsoperasjoner eller andre som har spesielle ferdigheter knyttet til akuttinnsats. De har deltatt i opprydningen etter flere naturkatastrofer de siste årene, og flere av de 390 norske medlemmene har deltatt flere ganger, nå sist da Bahamas ble rammet av orkanen Dorian i september.

– Vi fikk en forespørsel om å hjelpe til, og derfor har vi reist nedover, sier Frank-Sandbye-Ruud, som tidligere har flere utenlandsoppdrag i regi av Forsvaret bak seg.

De fire norske veteranene blir med i et lag bestående av 22 personer som skal hjelpe folk som er rammet av brannene. Alle blir plassert ut i et område for åtte dager om gangen, før et nytt lag av frivillige kommer inn og tar over.

– Lokalbefolkningen har vært svært imøtekommende overfor oss. I en liten by kan det bli litt mye å se 22 mennesker med like skjorter som kommer på puben sammen, men vi prøver å heve stemningen litt også, sier talskvinne Deborah Fenton i Team Rubicon til lokalavisen The Maclay Argus om oppdraget i Kempsey.

