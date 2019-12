HETEBØLGE: Det australske brannvesenet kjemper fortsatt intensivt mot skogbrannene rundt om i landet, her ved Central Coast rundt ti mil utenfor Sydney. Mot helgen er det meldt mer glovarmt vær. Foto: Saeed Khan / AFP

Australsk tolvåring unnslapp brann ved å kjøre familiebilen

En australsk tolvåring reddet seg og hunden sin fra en voldsom krattbrann ved å kjøre bort i brorens pickup.

Luke Sturrock var alene hjemme da brannen plutselig truet den lille byen Mogumber nord for Perth, søndag. Faren og den eldre broren var opptatt med å bekjempe brannen, og de ba ham komme seg til et appelsintre 4 kilometer borte om brannen kom for nær.

Da brannen truet, fikk han tak i familiehunden og kjørte bort i brorens Ford Ranger, og en times tid senere ble han oppdaget av brannmenn, melder BBC.

Brannmannen Craig Spencer sier at han var en typisk flink og praktisk gutt fra gård, men problemet var at det var vanskelig å finne fram på grunn av all røyken. Takket være politiet ble han gjenforent med familien sin.

– Vi lærte ham å kjøre da han var syv i tilfelle noe slikt skulle skje, og jeg er ganske stolt av ham. Han gjorde akkurat som han skulle, sier faren Ivan Sturrock.

En frivillig brannmann filmet i helgen det skremmende synet av skogbrannene i Australia. Se video under:

I seks dager har brannmenn og frivillige kjempet mot storbrannen ved Perth, som hittil har rasert 13.000 hektar. Mandag ble farenivået nedgradert.

I New South Wales og Queensland i det østlige Australia har seks mennesker mistet livet i voldsomme branner som har ødelagt 700 boliger og lagt byer som Sydney under et tett røykteppe.

