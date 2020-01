ØYEBLIKKET: Han hadde George W. Bush i siktet, grep skoene sine og skrek til en av verdens mektigste menn: – Dette er ditt farvelkyss! Foto: Evan Vucci, AP

Hans sinne mot USA ble ikonisk. Nå er skokasteren også rasende på Iran

BEIRUT (VG) Muntadhar al-Zaidi ble verdenskjent da han kastet en sko på George W. Bush i fullt raseri mot USAs krig i Irak. Her forteller irakeren til VG om sinnet mot Donald Trump – men også mot ledelsen i det mektige nabolandet Iran.

– Irak burde ikke være et sted for krig mellom Iran og USA. De må lære seg å respektere vår suverenitet, sier Muntadhar al-Zaidi i et telefonintervju med VG fra Bagdad.

Vi har snakket med ham gjennom uken, både før og etter Irans bombing av amerikanske baser, som følge av USAs henrettelse av den mektige og innflytelsesrike generalen Qasem Soleimani.

– Det ville vært mulig for USA å drepe general Soleimani utenfor Irak, og det ville vært mulig for Iran å angripe amerikanske kampskip i Gulfen, men de bruker Irak fordi vår stat er så svak, sier al-Zaidi.

I 2008 skapte irakeren et øyeblikk for historiebøkene.

«Dette er farvelkysset, din hund»

Den svært upopulære amerikanske presidenten George W. Bush var på sitt siste besøk til landet hans styrker invaderte fem år tidligere.

Den da 29 år gamle Muntadhar al-Zaidis sinne hadde vokst for hvert år USAs styrker okkuperte landet hans.

Han var sint fordi amerikanernes invasjon hadde brakt så mye død til Irak og fordi han så hvordan barn ble foreldreløse, kvinner mistet sine ektemenn og stadig flere mennesker ble fordrevet fra hjemmene sine.

Under en pressekonferanse, der al-Zaidi deltok som journalist, la han all profesjonalitet til side.

Da journalisten kastet den første skoen ropte han: «Dette er en gave fra irakerne, dette er farvelkysset, din hund».

Så ble den andre skoen kastet, mens mannen fortsatte:

«Denne er fra alle enkene, de foreldreløse og de som har blitt drept i Irak».

Direktebildene gikk verden rundt, og av sine landsmenn ble al-Zaidi hyllet som en motstandshelt.

Det har gått 12 år, og konsekvensene av USAs invasjon og alt kaoset som fulgte preger fortsatt det krigsherjede landet.

DEMONSTRERER: Muntadhar al-Zaidi har de siste månedene deltatt i de omfattende ikke-sekteriske demonstrasjonene mot politisk korrupsjon og utenlandsk innflytelse. Foto: Privat

Mot utenlandsk involvering

Gjennom høsten har unge irakere, som har vokst opp gjennom to kaotiske og voldelige tiår, med invasjon, krig og IS-terror, tatt til gatene i et folkeopprør mot landets politikere.

Demonstrantene har ønsket et nytt Irak, med politisk styring fritt for korrupte politikere og krigsherrer som behandler landet og dets fattige innbyggere som brikker i et kynisk spill om makt og penger.

Demonstrantene som var ute i gatene uke etter uke, måned etter måned, viste derfor motstand mot Irans tunge innflytelse over Irak.

De var lei av å bli misbrukt av utenlandske krefter, enten det var snakk om USA eller Iran. De ønsker at Irak skal være sin egen herre og være i stand til å styre sin egen fremtid.

En av demonstrantene som har vært svært aktiv i disse demonstrasjonene er skokasteren Muntadhar al-Zaidi.

– Jeg og vennene mine var en av arrangørene som satte i gang demonstrasjonene for tre måneder siden på Tahrir-torget i Bagdad, mot korrupsjon og utenlandsk invasjon fra USA, Iran og Gulf-landene, sier han til VG.











DREPT AV AMERIKANERNE: Fem år gamle Samar Hassan gråter etter at hennes foreldre ble drept av amerikanske soldater i Irak i 2005. Irakere sliter fortsatt med konsekvensene av krigen.

Mener angrepene har forstyrret

Det samme poenget ble også løftet frem av Iraks viktigste og mektigste religiøse leder, sjiamuslimske Ayatollah Sistani. I en tale sa han at problemene for Irak bare ville fortsette hvis alle parter kun bruker sin makt til å tenke på seg selv.

– Hvis dette skjer vil alle tape. Irakere har hatt nok kriger og lidelse, sa han før han gjorde det klart:

– Drømmen er at Irak blir herre over sine egne valg, at det er styrt av landets egne barn uten at utlendinger blander seg inn i avgjørelsene.

VIL VIDERE: Muntadhar al-Zaidi under demonstrasjoner i Irak. Han og mangee andre irakere vil ha en slutt på utenlandsk maktbruk i landet. Foto: Privat

I intervjuet med VG sier Muntadhar al-Zaidi at den brede irakiske protestbevegelsen ikke er død, og at den nå, etter noen intense uker, igjen vil bli synlig. al-Zaidi har sendt VG videoklipp av folk, med irakiske flagg rundt skuldrene, som igjen marsjere i Bagdads gater.

– Det er viktig å ta til gatene igjen nå, fordi alt som har skjedd med angrepene her i Irak, har forstyrret demonstrantene. Nå skal vi gjenskape revolusjonen her, sier han.

