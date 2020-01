SVARTE BOKSER: Fredag viste iransk TV det som skal være de svarte boksene fra flyet som styrtet. Foto: Handout / NTB scanpix

Iran om flyulykken: Etterforskningen kan ta flere år

Iran vil selv innhente informasjon fra de svarte boksene som var om bord i Ukranian Airways-flyet som styrtet i Iran onsdag. Representanter for flyprodusenten Boeing og amerikanske luftfartsmyndigheter er invitert til å delta i etterforskningen.

Nå nettopp

Iran sa fredag at landet selv vil laste ned informasjon fra de svarte boksene som var om bord i det ukrainske passasjerflyet som ble skutt ned over Iran onsdag.

– Vi foretrekker å hente ut dataene her i landet. Men hvis vi kommer til konklusjonen at dataene kan være skadet, vil vi søke hjelp, sa Ali Abedzadeh, leder for Irans sivile luftfartsmyndigheter, på en pressekonferanse fredag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Reuters sier iranske myndigheter at etterforskningen kan ta ett til to år.

Han la til at etterforskerne vil forsøke å laste ned informasjonen på de svarte boksene fredag, men at det kan ta én til to måneder før funnene blir offentliggjort.

Også ukrainske etterforskere vil få tilgang til de svarte boksene.

– Vårt team har nå fått tilgang, sier Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

RYDDER: Vrakrester fotografert 8. januar, samme dag som flyet styrtet. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Alle de 176 personene om bord omkom da et Boeing 737–800 fra Ukraine Airways på vei fra Teheran til Kiev styrtet onsdag morgen. Ulykken skjedde like etter at Iran hadde sendt flere raketter mot amerikanske mål i Irak.

Blant passasjerene var 82 iranere, 63 kanadiere og 11 ukrainere.

Flere reagerer

Iransk TV viste fredag opptak som angivelig viser de to svarte boksene som var om bord i flyet.

Iran opplyste ifølge Reuters at landet har invitert amerikanske National Transportation Safety Board (NTSB) og flyprodusenten Boeing til å delta i etterforskningen av ulykken.

USAs sanksjoner mot Iran kunne hindret amerikanere fra å delta i etterforskningen, men finansminister Steven Mnuchin har sagt at finansdepartementet vil gi alle som deltar i etterforskningen unntak fra sanksjonene.

Flere har reagert på hvordan Iran har håndtert ulykken. Iranske etterforskere var svært raske til å fjerne vrakrester fra ulykkesstedet, og har kommet med forskjellige beskjeder om hvorvidt iranerne vil gi utlendinger tilgang til de svarte boksene og bidra til etterforskningen.

– Ansatte i CBS var nettopp på ulykkesstedet vest for Teheran. Ni om morgenen lokal tid. Nesten alle bitene fra flyet ble fjernet i går, sier lokalbefolkningen. Skrapsamlere plukker nå opp restene. Ikke noe sikkerhet. Ingen sperringer. Ikke noe tegn til etterforskere, skriver Elizabeth Palmer, journalist i NBC, på Twitter.

ULYKKESSTEDET: Ukraina International Airways flight PS752 styrtet i nærheten av byen Shahedshahr, sørvest for Irans hovedstad Teheran. Foto: Maxar Technologies / NTB scanpix

Amerikanske, kanadiske og britiske myndigheter hevder at de har informasjon som tyder på at flyet ble skutt ned av en luftvernrakett.

– Det er nå en samling bevis som tyder på at flyet ble skutt ned av et iransk bakke-til-luft-missil. Det kan ha vært et uhell, sa Storbritannia statsminister Boris Johnson i en uttalelse.

– Alvorlig bekymring

Graham Braithwaite, professor i ulykkesetterforskning ved Cranfield University, sier til The Guardian at iranernes raske fjerning av bevisene var grunn til «alvorlig bekymring når det gjelder etterforskningens integritet».

– Når du har opptagere som kan fortelle deg hva som skjedde, kan du rydde ulykkesstedet raskt. Men hvis opptagerne er skadet, så er bevis fra stedet alt du har for å sette sammen historien, sier Braithwaite til den britiske avisen.

VRAKRESTER: Redningsarbeidere jobber mellom vrakrestene, etter at det ukrainske flyet styrtet onsdag morgen. Foto: AFP

Iranske myndigheter benekter at flyet kan ha blitt skutt ned.

– Det er åpenbart for oss, og vi kan si med sikkerhet, at ikke noe missil traff flyet, har Irans luftfartssjef Abedzadeh uttalt.

En video som ble postet på meldingsappen Telegram og som skal være filmet samtidig med ulykken, viser noe som kan være et en rakett som skytes opp, før det skjer en eksplosjon på den mørke morgenhimmelen. The New York Times har vært i kontakt med opphavspersonen, og bekrefter at opptaket er gjort der det ukrainske flyet snudde for å fly tilbake til lufthavnen.

De svarte boksene inneholder ferdskrivere og lydopptak fra cockpiten. I de fleste tilfeller vil informasjon fra de svarte boksene kunne brukes til å avgjøre ulykkesårsaken.

Publisert: 10.01.20 kl. 19:58

Mer om

Flere artikler