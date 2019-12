JULE-UGLE: Familien Newman fant denne ugla i juletreet de tok med seg hjem. Foto: Billy Newman / Billy Newman Photography

Ble skremt av juletrepynten - var levende ugle

En familie i Georgia i USA fikk seg en overrakelse da tiåringen i huset oppdaget en liten lundugle som bodde i juletreet.

Pluto oppdager ekornene Snipp og Snapp i juletreet i Disney-tegnefilmen som vises hver julaften. En lignende opplevelse hadde kanskje en tiåring i Georgia tidligere i måneden.

– Å herremin, hørte moren Katie McBride Newman henne rope fra et annet rom. Moren har snakket med CNN etter at saken først ble omtalt i The Newnan Herald Times.

– Den julepynten skremte meg, sa jenta og begynte å gråte ifølge moren.

Det var allerede juleugler hengende i treet, og moren trodde det var en av disse som hadde skremt datteren.

Hun ble med inn i stuen for å roe ned datteren, men fikk seg selv en stor overraskelse: Uglen snudde hodet og kikket rett på henne.

– Oj, det var jo en ekte ugle!

Uglen kan ha hatt opphold i treet i tre uker, familien kjøpte det to dager etter Thanksgiving.

Familien visste ikke hva de skulle gjøre for å få uglen ut i sitt naturlige habitat, men de forsøkte å holde vinduet åpent om natten i håp om at den skulle fly ut frivillig.

Det skjedde ikke, så familien tilkalte en frivillig dyrevernsorganisasjon for hjalp. De sjekket uglens helse og ga den mat siden den var ganske tynn.

Uglen kom seg til slutt ut i naturen etter familien hadde fått instruks om å sette uglen ut i et bur og slippe den løs utendørs. Og til slutt var uglen forduftet.

Publisert: 21.12.19 kl. 20:22

