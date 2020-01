BEKREFTER: Leder for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Riksrettssak rett rundt hjørnet

Representantenes hus onsdag vil stemme over å overføre riksrettstiltalen mot Donald Trump til Sentatet onsdag.

Nå nettopp

Det bekrefter leder for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, i en uttalelse tirsdag ettermiddag norsk tid.

Dette betyr at riksrettssaken i prinsippet kan starte opp allerede denne uken, skriver flere medier, deriblant Reuters.

«Det amerikanske folk fortjener sannheten, og grunnloven krever en rettssak», sier Pelosi også i uttalelsen.

Trump etter riksrett-tiltalen: – Jeg koser meg

Etter at Representantenes hus, hvor demokratene har flertall, før jul stemte for å stille USAs president for riksrett, vil det bli riksrettssak i Senatet.

Der er det republikanerne som har flertall, og følgelig er det ventet at Trump blir frikjent og får fortsette som president.

«Aktorat» offentliggjøres

Pelosi har ifølge CNN også uttalt at hun vil offentliggjøre hvem som vil føre riksrettssaken mot Donald Trump onsdag.

Disse kan ifølge amerikanske medier sammenlignes med aktorer i rettssaker i domstolene. Under riksrettssaken mot president Clinton, stilte republikanerne med 13 slike aktorer.

NESTE STEG: Riksrettssaken mot Donald Trump nærmer seg Senatet. Foto: SAUL LOEB / AFP

Presidentens advokater vil legge frem sitt forsvar, slik forsvarsadvokater gjør i rettssaker i domstolene.

Ifølge CNBC er det sannsynlig at topp-demokratene Adam Schiff of Jerrold Nadler vil være i «aktoratet». De er henholdsvis leder av etterretningskomiteen og leder i justiskomiteen i Representantenes hus.

Les også: Historisk avstemning i Kongressen – Trump stilles for riksrett

To tiltalepunkter

Helt sentralt i riksrettssaken står en telefonsamtale der Trump oppfordrer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å undersøke både Joe Biden og sønnen Hunter Biden. Sistnevnte hadde en rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon.

Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, sørget for at disse to tiltalepunktene ble vedtatt:

1. Maktmisbruk

Ifølge anklagen har Trump misbrukt sin makt ved å oppfordre en fremmed makt til å blande seg inn i valget i 2020.

2. Motarbeidelse av Kongressen

Presidenten har hindret Det hvite hus og andre deler av administrasjonen i å utlevere dokumenter til Kongressen. Det hvite hus har også nektet flere å vitne.

Hør mer om anklagene i podkasten «Verdens Gang»:

Publisert: 14.01.20 kl. 18:30

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser