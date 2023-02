SKUTT NED: Amerikanske marinesoldater drar ombord restene av den kinesiske luftballongen som ble skutt ned og landet i Atlanterhavet utenfor Myrtle Beach i South Carolina lørdag kveld.

Forsvaret: Ingen kinesisk ballongferd over Norge

Forsvaret opplyser nå at de ikke har informasjon om kinesiske luftballonger over norsk luftrom. USA har fem slike observasjoner, ifølge Pentagon.

En kinesisk luftballong som hadde krysset over hele det amerikanske kontinentet, ble skutt ned av et amerikansk missil lørdag kveld.

Ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken har lignende luftballonger fra Kina fløyet over fem kontinenter. Det opplyste han etter et møte med Natos generalsekretær onsdag kveld.

Men de er ikke observert over Norge, ifølge FOH, Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø:

– Forsvaret sitter ikke på informasjon som tilsier at det har vært kinesiske luftballonger eller tilsvarende i norsk luftrom, skriver Jonny Karlsen, talsperson for FOH, i en epost til VG torsdag formiddag.

Amerikanske myndigheter forsøker nå å finne ut mest mulig om den kinesiske ballongen ved å samle opp vrakrester etter nedskytingen, og granske digitale spor.

Ifølge USAs forsvarsledelse i Pentagon, har de informasjon om fire tidligere kinesiske spion-ballong flyvninger over steder i USA som kan være av interesse for Beijing.

Utsatte Kina-besøk

Utenriksminister Blinken har utsatt et planlagt besøk til Kina etter ballong-hendelsen, som USA oppfatter som en ulovlig flyvning i amerikansk luftrom og brudd på internasjonale avtaler.

Ifølge Reuters har Kina torsdag avvist en telefonhenvendelse fra amerikanske myndigheter som en reaksjon på nedskytingen.

Også Japan har torsdag bekreftet at de har registrert det de mistenker er kinesiske ballong-overflyvninger over japansk luftrom i 2022.

USA-BESØK: Jens Stoltenberg og Antony Blinken møttes i Washington onsdag kveld.

Mer etterretning

På pressekonferansen med Blinken i Washington onsdag kveld sa Nato-sjefen at ballongferden bekrefter et mønster av kinesisk oppførsel.

Forsvarsalliansen må være forberedt på den «konstante trusselen» fra kinesisk etterretning, advarte Stoltenberg.

– Vi har også sett økt aktivitet fra kinesisk etterretning i Europa. De bruker satellitter, cyber, og som vi har sett over USA, også ballinger. Så vi må bare være årvåkne, sa Stoltenberg.

FOH opplyser at Forsvaret overvåker kontinuerlig norsk luftrom og tilstøtende områder.

– Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg luftrommet vårt, rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenes flystasjon. Kampflyene finner de ukjente flyene, og identifiserer og dokumenterer dem. F-35 vil også hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom, skriver Jonny Karlsen i en epost.