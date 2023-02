MEDTATT: Denne alligatoren på litt over en meter er lang nok til å ta de fleste karusellene på Tusenfryd. Den kan nok ha vokst ut av terrariumet den kanskje bodde i.

Alligator funnet i park i New York

Det er trolig snakk om et forlatt kjæledyr, ifølge de lokale myndighetene.

En 120 cm lang alligator ble dratt ut av innsjøen i Prospect park i Brooklym søndag.

Reptilen ble sendt til et veterinærkontor og så videre til dyrehagen i Bronx for pleie og rehabilitering, skriver AP.

De skriver at lokale myndigheter tror alligatoren trolig er et uønsket kjæledyr som ble dumpet i parken.

Alligatoren var i dårlig forfatning og slapp da den ble fanget, og myndighetene mistenker den kan ha fått kuldesjokk.

SLITEN: Denne alligatoren ble dratt ut av en innsjø i en park i Brooklyn i New York.

– Parker er ikke passende hjem for dyr som ikke naturlig forekommer der – tamme eller ei, sier en talsperson for byen til The Guardian.

– I tillegg til den mulige faren dette kunne vært for parkgåere, kan det å slippe løs fremmede arter eller uønskede kjæledyr føre til en utslettelse av det naturlige dyrelivet og en forverring i vannkvaliteten, heter det videre fra talspersonen.

Det er ulovlig i New York City å slippe løs dyr i parker, og The Guardian siterer lokale PIX11 på at parkansatte rykker ut på rundt 500 meldinger om dyr i parker i året.

Alligatorer blir periodisk borte i New York City, og hvert år reddes det om lag en håndfull av dem.

I 2019 sa Katy Hansen ved Animal CARE Centers of NYC, som driftet flere av byens dyreherberger, at de hadde håndtert fem alligatorer på to år.

– Mesteparten av dem var kjæledyr. Noen ble funnet utendørs. Folk skaffer seg dem, og så blir de større og folk sier «hva skal jeg gjøre nå? Den er i badekaret». Da må vi komme og hente den, sa Hansen til The New York Times.