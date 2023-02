Kinga Jelinska jobber for Abortion Without Borders, som hjelper polske og ukrainske kvinner som trenger hjelp til trygg abort.

Hemmelig nettverk hjelper ukrainske kvinner til abort

Et skjult nettverk over store deler av Europa hjelper abortsøkende ukrainske kvinner som flykter fra krigen. Mange av kvinnene er voldtatt av russiske soldater.

Polen, som mottar flest ukrainske flyktninger, har en av Europas strengeste abortlover. Abort er helt forbudt, unntatt ved incest, voldtekt eller fare for mors liv.

– Dessverre vet vi fra våre polske partnere at den polske regjering ikke gir ukrainske kvinner tilgang til abort, selv om de har vært ofre for voldtekt. Problemet er at selv om deres graviditet er resultat av voldtekt, må de kunne bevise det, og det har de jo ingen mulighet til, sier politisk leder for Sex & Samfund i Danmark, Maria Lindhardt til DR.

Demonstranter utenfor den russiske ambassaden i New York, demonstrerer mot russiske voldtekter av ukrainske kvinner under krigen.

Info Voldtekt som våpen i krig Voldtekter og seksuelle overgrep som knyttes til russiske styrker i Ukraina, er en bevisst militær taktikk fra Russland, sa FN-utsending Pramila Patten i fjor høst. FN bekrefter i en rapport fra september i fjor fler enn hundre tilfeller av voldtekt eller seksuelle overgrep i Ukraina siden Russland invaderte landet i februar. Ifølge innsamlede vitnesbyrd varierer alderen til ofrene for seksuell vold fra 4 til 82 år gamle. Ofrene er for det meste kvinner og jenter, men også menn og gutter. Kilde: Aftenposten og FN Vis mer

De som hjelper en kvinne til abort i Polen, kan straffes med fengsel i inntil tre år.

Likevel jobber tusenvis av frivillige i forskjellige organisasjoner med å sørge for at mange av dem som ønsker abort, får det.

Siden krigen startet har hjelpeorganisasjonene fått oversatt nettsider og brosjyrer til ukrainsk. De har et nettverk av utenlandske leger som skriver resept på abortpiller, som sendes til Polen med post.

– Det er forbudt å hjelpe dem og vi risikerer mye, men vi kan ikke la være, sier Kinga Jelinska i organisasjonen Abortion without Borders.

Den polske staten nekter ikke bare å hjelpe kvinner i nød, men de rettsforfølger dem som gjør jobben for dem, forklarer Jelinska.

Demonstrant fra Abortion without Borders

Mange gravide kommer for sent til å kunne bruke abortpiller. Det er ikke forsvarlig etter 12. uke.

– De må til utlandet å få utført kirurgisk abort, og det haster som regel.

En rekke europeiske land tar imot kvinner fra Polen og Ukraina for abort. Men det er veldig vanskelig å orientere seg. Forskjellige land har forskjellige grenser for fri abort. Man må ordne reise og opphold, og sørge for at man får plass på en klinikk eller et sykehus.

– Alt dette hjelper vi til med. De fleste hjelpes til Nederland, der abortgrensen er 22–24 uker, forteller Jelinska

De samler inn penger til reisen og et stort nettverk sørger for at de har et sted å bo før og etter inngrepet.

– Alt dette praktiske er vanskelig nok for polske kvinner. De ukrainske er i tillegg traumatisert av krig, og på flukt i et fremmed land, understreker hun.

Info Abortion without Borders To år etter at Polen innførte en av de strengeste abortlovene i Europa, har Abortion without Borders hjulpet 78 000 personer fra Polen til trygg abort. Minst 1200 måtte sendes til klinikker i andre europeiske land. Den yngste de har hjulpet var 14 år. Tall fra Helseministeriet viser at det i 2021 det polske helsevesenet utførte 107. Kilde: Abortion without Borders Vis mer

Israelske kvinner demonstrerer utenfor den russiske ambassaden i Tel Aviv, mot påstander om voldtekter utført av russiske soldater i Ukraina.

I Ukraina er abortloven omtrent som i Norge: Det er fri abort inntil 12 uker, og både angrepille og abortpiller selges over disk.

Med krigen forsvant tilgangen på abortpiller brått. Sykehus blir bombet, mange leger jobber døgnet rundt med å redde liv.

En gynekolog i Kyiv forteller til NPR at hun merket en tre- til-fem dobling i etterspørselen etter abortpiller noen måneder etter at krigen startet.

– Det er mange grunner til å ikke ønske å fullføre et svangerskap når det er krig, påpeker Jelinska.

Mange har mistet jobb og hjem, de sliter med å klare seg fra dag til dag. De er på flukt og kanskje har de barn fra før. Mange menn er ved fronten eller døde, og fremtidsutsiktene er mildest talt usikre. I slike situasjoner er det ikke lett å ta ansvar for et barn (til).

Kinga Jelinska sammen med Justyna Wydrzynska, som nå står tiltalt for å ha hjulpet en kvinne til abort.

– Vi spør aldri gravide om hvorfor de søker abort, alle grunner er gode nok. Det vesentligste er å hjelpe gravide i en slik nødssituasjon. De vet selv hva som er best i deres liv og for deres kropp, understreker Kinga Jelinska.

I Polen pågår akkurat nå den første rettssaken i Europa der en aktivist er tiltalt for å ha hjulpet noen til abort. Justyna Wydrzynska, som jobbet på en hjelpetelefon for abortsøkende, er tiltalt for å ha sendt en annen polsk kvinne abortpiller. Hun risikerer nå tre års fengsel. Saken skal avgjøres i mars.