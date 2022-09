ALVORLIG: Gass siver ut gjennom havoverflaten i en sirkel på opp mot 1 kilometer fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen, som går fra Russland til Tyskland, gjennom svenske og danske økonomiske soner.

Der Spiegel: Tyskland ble advart om angrep på gassledninger

Gassledningene har nærmest ikke vært beskyttet, sier en militærkilde til den tyske storavisen. De skriver at myndighetene ble advart for flere uker siden.

Selv om årsaken ikke er fastslått, er det lite som tyder på at det er en ulykke som har ført til de alvorlige lekkasjene fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen.

Det er oppdaget lekkasje tre steder, to i svensk økonomisk sone og en i dansk sone, på gassledningen som går fra Russland til Tyskland.

I en video som det danske forsvaret har frigitt, kan man se at gass bobler opp i en sirkel på opp mot 1 kilometer fra utslipp-stedet:

Nå omtaler den tyske avisen Der Spiegel flere kilder som hevder at tyske myndigheter ble advart av det amerikanske CIA allerede i sommer.

Faren for angrep på rørledninger i Østersjøen og Nordsjøen ble sett på med bekymring også før Russlands invasjon av Ukraina.

– Det undersjøiske nettverket er ekstremt viktig for energiforsyning, og stabiliteten av internett. Til tross for dette er de nesten ikke beskyttet fra angrep eller sabotasje, sier en høytstående anonym forsvarskilde til avisen.

Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

Forrige uke hadde de også et intervju med den tyske marineinspektøren Jan Christian Kaack, som da advarte mot angrep på rørledninger som dette.

Tyske myndigheter har ikke ønsket å kommentere saken overfor Spiegel.

DN: Diskuterte trusler mot Norge

Også i Norge har byråkrater fra flere departementer møttes for å diskutere nettopp håndtering av maritime sikkerhetstrusler. Et slik møte fant sted for bare to uker siden, skriver Dagens Næringsliv.

– Etterretnings- og sikkerhetstjenestenes trusselvurderinger etter Russlands angrep på Ukraina har medført økt prioritering av arbeidet for å motvirke ulovlig etterretningsvirksomhet, også maritimt. Utover dette kommenterer vi ikke på interne møter i departementet, sa Hanne Skodje, fungerende kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren, før helgen på avisens spørsmål om møtene.

Øker norsk beredskap

Beredskapen ved norske olje- og gassanlegg er skjerpet som følge av lekkasjene.

Flere eksperter mener at norsk gass er utsatt, nå som Norge har blitt en mye viktigere leverandør for olje og gass til Europa.

Tirsdag kveld sier Sveriges statsminister at Norge har fortalt dem om økt droneaktivitet i Nordsjøen.

Støre vil ikke spekulere i om det er en mulig sammenheng med dronene som ble observert på tre norske plattformer for kort tid siden.

Vil ikke slå fast at Russland står bak

Tyske, danske og polske myndigheter har uttalt at de mener Russland kan stå bak gasslekkasjen i Østersjøen.

Andre er derimot mer forsiktige med å peke finger.

Tirsdag ville ikke statsminister Jonas Gahr Støre slå fast at russerne står bak. Likevel understreker han at gass er en stor del av krigen Russland fører i Europa, og at det hele tyder på en villet handling.

Det samme sier Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson og Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

ADVARER: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen advarer kraftig mot innblanding i europeisk infrastruktur.

Von der Leyen lover kraftig reaksjon

Som kjent er Europa allerede i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en krig mot Europa med energi som våpen. Gassen som nå siver ut gjennom havoverflaten fører også til enorme mengder CO2-utslipp.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier tirsdag kveld at tilsiktet innblanding i europeisk infrastruktur for energi vil føre til en sterkest mulig reaksjon.

Hun skriver at enhver villet forstyrrelse med det aktive europeiske energinettet er uakseptabelt.

– Det er nå utrolig viktig å etterforske Nord Stream-hendelsene og få klarhet i hva som har skjedd, sier hun.

Helt fra byggingen og utvidelsen av Nord Stream-nettet har USA advart mot prosjektet. Verken president Joe Biden eller tidligere president Donald Trump og Barack Obama har lagt skjul på dette.

SE: I en video ler tyske myndighetsrepresentanter av Trumps advarsler. Nå sirkulerer videoen på nettet: