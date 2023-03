Angriper Trump for alderen hans

Den republikanske presidentkandidaten Nikki Haley trapper opp kampen mot Donald Trump. Det er særlig alderen hans hun retter seg mot.

På en konferanse fredag ba 51 år gamle Haley konservative politikere om å satse på yngre ledere, og rettet skarp kritikk mot Republikanernes valgresultater i de to seneste valgene.

– Hvis dere er lei av å tape, så sett deres lit til en ny generasjon, oppfordret hun deltakerne på den årlige Conservative Political Action-konferansen.

Haley nevnte ikke Trump med navn, men ba nok en gang om at det blir innført en «kompetansetest» for politikere over 75 år. Trump er 76 år gammel.

Han har ikke respondert på aldersangrepet.

Haley er den første tungvekteren som har meldt seg som en utfordrer til Trump i nominasjonskampen før presidentvalget, som skal holdes høsten 2024. Haley er tidligere FN-ambassadør for USA.

Spør Biden om alderskritikk

Bekymret er også amerikanerne for alderen på den sittende presidenten. Joe Biden, som er 80 år, ville sittet med makten til han ble 86, dersom han vinner.

Nå har ikke Biden ennå erklært sitt kandidatur for det neste presidentvalget

– Det er helt legitimt at folk stiller spørsmål ved alderen min. Det eneste jeg kan si er, vent og se, sa Biden i et ABC-intervju.

Førstedame Jill Biden er derimot klar på at Biden er klar for å stille igjen. Se hva hun sier i videoen over.