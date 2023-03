Mafiasjefen brukte sengetøy til å rømme fra fengselet

Mafiasjef Marco Raduano skal ha oppført seg eksemplarisk i fengselet. Det gjorde at han fikk en jobb som fort kan ha vært nøkkelen til rømmingen.

Den 40 år gamle mannen rømte fra Badu’e Carros fengsel i Sardinia i Italia fredag forrige uke.

Hele rømmingen ble fanget på film. Der kan du se Raduano rappellere og henge utenfor fengselsveggen, før han hopper ned til friheten og sprinter vekk.

Ifølge den italienske avisen II Messaggero var det ingen som la merke til at Raduano var borte før to timer etterpå, da han ikke returnerte til cellen sin.

Avisen skriver at 40-åringen oppførte seg meget bra i fengselet. Det gjorde at han fikk seg en jobb på biblioteket i en øvre etasje. Her mener etterforskerne at Raduano klekket ut rømningsplanen. Avisen skriver også at flukten kan ha vært tilrettelagt av folk som ventet på han utenfor.

Fra biblioteket skal han ha studert timeplanene til vaktene som patruljerte veggen. Dermed kunne han rømme når det ikke var noen vakter på patrulje.

II Messaggero skriver videre at Raduano skal ha utnyttet et vaktskifte til å ta et par nøkler som han kunne bruke på døren til veggen utenfor. Deretter skal han ha knyttet sengetøy til et vindu, før han rappellerte ned.

– Denne vågale flukten fra et av Italias sikreste fengsler skyldes mangel på ansatte, sa leder for den sardinske avdelingen av det nasjonale sikkerhetsforbundet, Giovanni Villa.

– For å kunne komme seg ned fra veggen, måtte han bygge en stige laget med sengetøy og som hadde god støtte. Det virker vanskelig å oppnå uten å ha planlagt og studert det, sier kommisjonær i Nuoro, Alfonso Polverino.

Raduano var på sitt fjerde år i fengsel av totalt 18. Han er dømt for å smugle narkotika, i tillegg er han tiltalt for mord.

Mobben til mannen er kjent for vold, og de skal ofte ha knust skallene til ofrene deres. Det for å stoppe familien fra å ha en begravelse med åpen kiste. I tillegg sies det at hans personlige arsenal av våpen bevoktes av en kongeboa.

Raduano er fortsatt på rømmen tirsdag.