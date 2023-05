SNUR: Jevgenij Prigozjin har blitt lovt ammunisjon til å fortsette krigen med sine Wagner-soldater.

Prigozjin: − Vi er lovet nok ammunisjon

Siste nytt i «Prigozjin-saken»: Nå sier Wagner-sjefen at han er lovt ammunisjon og våpen til å fortsette kampene i Bakhmut i Ukraina.

Det er i et intervju fra smotri.media og publisert på denne Telegram-kanalen at Prigozjin forteller dette.

Fredag truet Prigozjin med å trekke sine Wagner-styrker ut av slaget om Bakhmut. Han fastslo at hans soldater døde og ble såret som følge av at de ikke fikk nok ammunisjon.

Lørdag foreslo han for forsvarsminister Sergej Sjojgu at stillingene til hans soldater skulle overtas av styrkene til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Nå sier Prigozjin i intervjuet at de i løpet av natten har blitt lovt den ammunisjonen og de våpnene han har etterlyst.

– I natt lovte de oss at vi skal få nok ammunisjon og våpen til å fortsette kampene om Bakhmut, sier Prigozjin.

Så sent som lørdag hevdet samme Prigozjin at «oppdraget er fullført» og at målet ikke var å innta Bakhmut, men å oppholde og male i stykker de ukrainske styrkene.