MØTTES I KYIV: Volodymyr Zelenskyj ønsker Tsjekkias president, Petr Pavel velkommen til Kyiv 28. april.

Tsjekkias president advarer mot Ukraina-offensiv nå

Tsjekkias president advarer Ukraina mot å sette i gang en motoffensiv nå. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener en mislykket ukrainsk offensiv vil være en halv russisk seier.

Kortversjonen Tsjekkias president Petr Pavel advarer Ukraina mot å starte en motoffensiv nå, da de ikke lenger har overraskelseselementet.

Advarselen kom i et møte i Kyiv med Ukrainias president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Denys Sjmyhal 28. april.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener en mislykket ukrainsk offensiv vil være en halv russisk seier. Vis mer

Tsjekkias president Petr Pavel (61) mener at Ukraina ikke lenger har overraskelsesmomentet som er nødvendig for å lykkes med en motoffensiv, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Det kom frem i et møte i Kyiv med Ukrainias president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Denys Sjmyhal 28. april.

Pavel ledet NATOs militærkomité fra 2015 til 2018. Han var den første offiseren fra et tidligere Warszawapakt-land som ble utnevnt til NATOs øverste militære leder.

VED FRONTEN: VG besøkte frontlinjen i Øst-Ukraina i februar. Ved Bakhmut, som har opplevd svært harde kamper med store tapstall, lå denne ukrainske bombekaster-enheten i dekning.

På møtet skal Zelenskyj ha bedt Tsjekkia om å bevæpne en ukrainsk mekanisert brigade i forkant av det lenge ventede motangrepet. Men presidenten skal ha uttrykt at det fortsatt var hull i Ukrainas kapasitet for en vellykket offensiv mot russiske styrker.

– Ekstremt skadelig

– Tilsynelatende har Ukraina fortsatt en følelse av at de ikke har alt for å starte en vellykket operasjon, sa Pavel på møtet, ifølge Guardian.

Pavel appellerte derfor til Ukrainas statsminister om ikke å falle for fristelsen til å «bli presset inn i et høyere tempo før de er fullt forberedt», ifølge avisen.

Pavel utdypet meningene sine i et intervju i London, hvor han deltok i forbindelse kroningen av kong Charles III.

– Det vil være ekstremt skadelig for Ukraina hvis denne motoffensiven mislykkes, fordi de ikke vil ha en ny sjanse, i hvert fall ikke i år, sa Pavel.

VGs reporter Kyrre Lien har reist langs den 1000 kilometer lange frontlinjen:

Les også Før det store slaget Krigen i Ukraina går inn i en avgjørende fase. VG har reist langs den 1000 kilometer lange frontlinjen.

– Vet hva han snakker om

– Petr Pavel vet i hvert fall hva han snakker om og han har et poeng. Han er general, tidligere tsjekkisk forsvarssjef og var også leder av NATOs militærkomité, sier Sverre Diesen, general, tidligere forsvarssjef og sjefforsker FFI til VG.

Men Diesen mener det er vanskelig å si om Ukraina er tilstrekkelig forberedt på en motoffensiv.

– Det vil være en avveining om å skulle innfri forventningene om en offensiv, som Ukraina har bidratt til selv, og å sette i gang en offensiv før de har fått tilstrekkelig med vestlig materiell og gjennomført den treningen som skal til.

Dette må stemme før de kan sette i gang en offensiv som kan endre situasjon på slagmarken, mener han.

MILITÆREKSPERT: Sverre Diesen er tidligere Forsvarssjef og sjefforsker FFI.

– Hvor presset er Zelenskyj, fra eget land, til å gjennomføre en offensiv?

– Ukraina har kategorisk sagt at offensiven kommer så det er et svært sterkt indre press.

Diesen mener det beste for Ukraina er å ha is i magen og vente til de har nok materiell til at de kan sette opp store nok styrker for å lykkes med å skape en ny situasjon på slagmarken. I tillegg må styrkene trenes opp.

– Systemisk svakhet

– Hvor forberedt er de russiske styrkene på et angrep?

– De har hatt god tid til å forberede seg fordi de stort sett har gått på defensiven langs forsvarslinjen de siste månedene. På den annen side, svakheten på den russiske siden er systemisk og gjelder i første rekke etterforsyning, personellerstatning og lederskap. Man kan spørre seg om russerne egentlig har noe nytte av å forberede seg mer, sier den tidligere forsvarssjefen.

Diesen sier det er vanskelig å si hvor en motoffensiv vil komme.

– Det som er pekt på som mest ideelt er et angrep fra Zaporizjzja sørøstover mot Mariopol og Azovhavet. Et gjennombrudd her vil isolere de russiske styrkene på Krim, sier Diesen.

– Hva blir følgene dersom en ukrainsk offensiv ikke lykkes?

– De vil i så fall risikere å tape mye av det vestlige materiellet de har fått, og sjansen vil øke for at det blir stillstand og en frosset konflikt. Det vil styrke russernes tro på at de vil vinne utmattelseskrigen som vil følge. Å mislykkes med en motoffensiv vil være en halv russisk seier, sier han.