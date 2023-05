MEKTIG: President Recep Tayyip Erdogan har styrt Tyrkia siden 2003, men det går mot et jevnere valg enn på mange år.

Tyrkias skjebnevalg: Erdogan ligger bak

I over 20 år har president Recep Tayyip Erdogan tatt stadig sterkere grep om makten. Men i det kommende valget ligger han bak sin argeste konkurrent. Det kan kaste Tyrkia ut i usikkerhet.

Kortversjonen President Recep Tayyip Erdogan kan miste makten etter 20 år, når Tyrkia holder valg den 14. mai.

Hverken Erdogan eller opposisjonens kandidat antas å få rent flertall, noe som kan føre til kaos og usikkerhet i Tyrkia.

Erdogan har en stor fordel med dekning i mediene, og opposisjonspolitikere og journalister er blitt forfulgt. Vis mer

Søndag 14. mai skal 64 millioner tyrkere med stemmerett avgjøre hvem som skal styre landet de neste fem årene:

Recep Tayyip Erdogan (69), som først ble statsminister i 2003, og som vant det forrige presidentvalget i 2018, der han fikk utvidet makt

Eller Kemal Kiliçdaroglu (74), som leder det største opposisjonspartiet CHP og har en splittet allianse av seks ulike partier i ryggen.

– Erdogan ligger bak opposisjonens kandidat i meningsmålinger til presidentvalget, men opposisjonens koalisjon ligger bak Erdogans koalisjon i målinger til parlamentsvalget. Det kan bli kaotisk uansett hva som skjer, fastslår Tyrkia-ekspert Wolfango Piccoli i det internasjonale rådgivningsfirmaet Teneo.

Erdogan holder søndag en massemønstring i Istanbul, dagen etter at Kiliçdaroglu gjorde det samme.

ENORM FOLKEMENGDE: Tusener av tilhengere møtte på president Erdogans valgkampmøte i Istanbul søndag.



Regjeringsvennlige aviser som Daily Sabah, mener at Erdogan er favoritt. Uavhengige, internasjonale medier som Al-Monitor, mener Kiliçdaroglu ligger best an.

Piccoli, som har fulgt tyrkisk politikk tett i årevis og abonnerer på flere lukkede meningsmålinger, tror det mest sannsynlige er at ingen av dem får rent flertall rent flertallI det tyrkiske valget trenger man 50% + én stemme, altså et rent flertalll av stemmene for å vinne. Det er ikke nok å få flest stemmer..

To uavhengige opposisjonskandidater ligger nemlig an til rundt 6–7 prosent hver.

– Det eneste som er sikkert er at det blir veldig jevnt. Jeg tror ikke Erdogan kommer over 50 prosent i første valgrunde, til det er meningsmålingene over tid for negative, mener Piccoli.

– Men Kiliçdaroglu kan få et overraskende godt valg, dersom det er slik at folk som vil stemme på ham ikke våger å si det i meningsmålinger, legger han til.

Info Dette er Erdogan – Tyrkias sterke mann Recep Tayyip Erdogan (69) var en av grunnleggerne av partiet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), som vant valget i 2002.



Før det var Erdogan borgermester i storbyen Istanbul for et islamistisk parti.



Han var Tyrkias statsminister fra 14. mars 2003 til 28. august 2014, og har styrt som president siden.



Han vant et omstridt presidentvalg i 2018. Både det valget, og en folkeavstemning året før, ble kritisert for å ikke være fritt og rettferdig Vis mer

ERDOGANS TILHENGERE: Velgere jubler for Erdogan under et valgmøte i Istanbul 21. april

Erdogan vant både en omstridt folkeavstemning i 2017 og valget i 2018 med knapp margin. Begge valgene ble kritisert og stemplet som urettferdige.

Piccoli peker på at det er flere aspekter som tyder på at det nye valget også kan bli urettferdig:

Erdogan har en kjempefordel i mediene: Statskanalen TRT sendte for eksempel 32 timer med Erdogans valgkampanje i forrige uke, mot bare 32 minutter for opposisjonen.

Både politikere og journalister er blitt rettslig forfulgt, valglovene er vridd i Erdogans favør, og i flere valgdistrikter er det usikkerhet rundt gjennomføringen av valget.

– Man kan si at valget blir fritt, siden Erdogan faktisk kan tape. Men rettferdig blir det ikke, slår analytikeren fast.

UTFORDRER: Kemal Kiliçdaroglu under et valgmøte i Izmir 30. april.

Eksperten peker på at det allerede før valget bygges argumenter for å hevde at et eventuelt tap vil være ugyldig. Innenriksministeriet skal for eksempel ha sin alternative opptellingen av stemmer, og Erdogans partifeller har begynt å kalle hele valget for et «vestlig styrt kuppforsøk».

Men opposisjonen har sine egne problemer:

– Alliansen vil bli nødt til å få støtte i parlamentet fra den prokurdiske blokken, noe som vil være problematisk for flere av de partiene.

– Erdogan har styrt i over 20 år, tror du han gir seg frivillig dersom han taper?

– Hvis det blir veldig jevnt, kan det bli en usikker tid. Men dersom Erdogan taper med klar margin, så tror jeg at tyrkernes respekt for valget er så stor at han gir fra seg makten.

Den tyrkiske befolkningen er fortsatt rystet etter det ødeleggende jordskjelvet, som har kostet minst 50.000 menneskeliv. Mye av sinnet rettet seg først mot regjeringen, siden mange av boligene var preget av dårlig sikring.

– Men målinger tyder på at det ikke avgjør, siden han har klart å snu det til at han er best skikket til å bygge landet opp igjen, sier eksperten, og legger til:

– Det avgjørende blir trolig at økonomien er i krise og prisveksten har vært enorm. Det er den viktigste saken.