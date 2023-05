Medier: Det amerikanske justisdepartementet har tatt ut siktelse mot George Santos

Santos oppga at han hadde arbeidet for verdens største finansselskap Citigroup og det kjente meglerhuset Goldman Sachs. Begge selskapene har avvist at han noensinne hadde jobbet hos dem. – Et uheldig ordvalg, sa Santos til New York Post ., og forklarte at han hadde jobbet i et selskap kalt LinkBridge Investors, som kobler fondsforvaltere med investorer.