TRENING I MØRKET: Daria Bolgar under en treningsøkt under strømbruddene i Kyiv.

Rammet av Russlands missiler: Slik lever Daria (32) i mørklagte Kyiv

I kulden og mørket prøver nå innbyggerne i Ukrianas byer å få livet til å gå videre. Situasjonen har forverret seg dramatisk etter de nye massive russiske angrepene mot landets infrastruktur.

– Etter angrepet i går, havnet vi igjen i totalt mørke. Vi hadde ikke elektrisitet, vann, mobildekning eller tilgang på internett.

Over tekstmeldinger beskriver 32-åringen Daria Bolgar til VG livet i Ukrainas hovedstad akkurat nå. Strømmen er delvis tilbake, og hun kan bruke telefonen igjen.

– Det er kaldt her, og uten elektrisitet fungerer ikke ovnene. Når telefonlinjene slås ut, er det til og med vanskelig å få informasjon om hvordan det går med venner og slektninger.

Hun fortsetter:

– Vi får heller ikke laget mat uten elektrisitet, men naboen har gass, så vi koker av og til vann der. Heldigvis er ukrainere åpne og vennlige, og vi hjelper hverandre, sier hun.

MØRKLAGT: Dette bildet viser sentrale Kyiv onsdag kveld etter at russiske bombeangrep tok ut infrastruktur som gir byen strøm.

Landet mørklagt

Det siste massive angrepet på Ukrainas infrastruktur kom onsdag denne uken, og resulterte i at store deler av landet ble mørklagt. Over to tredeler av Ukrainas hovedstad Kyiv var torsdag fortsatt uten strøm etter russiske angrep dagen før.

Det statlige nettselskapet Ukrenergo har advart om at strømbruddene kan vare i alt fra flere timer til flere dager, og har understreket at befolkningen må være forberedt på en tøff vinter.

Tusenvis av kilometer med høyspentlinjer er slått ut etter angrep, og det påvirker hele landet. Transformatorer er ødelagt, og det tar tid å bytte ut.

President Volodymyr Zelenskyj opplyste etter de russiske angrepene i forrige uke at over 10 millioner ukrainere var rammet av strømkutt.

Reparasjonsarbeidet pågår dag og natt, men samtidig settes det stadig tilbake av nye angrep. NTB skriver at reparasjonsarbeidet fører også til at strømmen må kobles ut i perioder.

LAMMET BY: En trikk står foran en høyblokker sentralt i Kyiv onsdag kveld.

– Føler meg aldri trygg

Strømbruddene kommer samtidig med at vinteren har meldt sin ankomst, med kuldegrader og det første snøfallet. Kulden fører også til at de som har strøm, skrur opp varmen, noe som igjen øker belastningen på det skrøpelige nettet. Overbelastning fører til nye strømbrudd.

I Kyiv, med tre millioner mennesker, har myndighetene etablert 528 varmepunkter. Her kan innbyggere komme for å finne varmen, drikke te, koke mat, lade opp telefonene og få annen hjelp.

– Jeg er så opprørt, sier Daria til VG.

– Jeg kan ikke kontakte venner, jeg kan ikke jobbe. Jeg føler meg aldri trygg, for når de angriper vet vi aldri hvor missilene treffer. Jeg er i en konstant stressituasjon, sier hun.

Darias venner har tatt i bruk denne gassbeholderen til å varme enkle måltider.

Daria føler samtidig på at hun egentlig ikke vil klage så mye. Hun vet at andre ukrainere har det verre enn henne.

– Våre soldater kjemper for livet og for vår frihet, og sitter ute i de kalde skyttergravene. Jeg må holde meg sterk og ikke vise så mye følelser.

Hun sier hun ikke forstår seg på russernes strategi.

– Jeg skjønner ikke at de fortsetter å gjøre dette mot oss, når de vet at vi ikke lar oss knekke. Vi skal holde oss oppe og vokse på denne opplevelsen, sier hun.

MØTER KRIGSOFRE: Leder i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sammen med internt fordrevne i byen Dnipro denne uken.

Egeland: – Krig mot sivilbefolkningen

Leder i Flykninghjelpen, Jan Egeland, er i Ukraina nå.

Onsdag brukte han i nylig frigjorte landsbyer utenfor den nordøstlige byen Kharkiv. Torsdag ankom han Kyiv med bil, fordi tognettet er slått ut av de pågående bombeangrepene.

– Dette er en krig mot sivilbefolkning, det er en kollektiv avstraffelse av hele befolkningen. Det russerne gjør er å bruke kulden og vinteren som våpen. Millioner av gamle, syke, uføre og barn sitter i stummende mørke og de fryser, sier han til VG over en dårlig telefonlinje torsdag formiddag.

Han sier at storbyene uten strøm nå, naturlig nok får mye oppmerksomhet, men mener situasjonen ute i landsbyene også er svært krevende.

– Stedene vi nettopp besøkte hadde vært uten strøm siden mai og juni, og innbyggerne sa til oss at de virkelig trengte fyringsved. Selv om det er mye skog rundt dem, kan de ikke hugge ved fordi skogene er minelagt, sier han.

STORE UTFORDRINGER: Vitalij Klitsjko, ordføreren i Kyiv, fotografert på kontoret den 18. november. Byen hans er nå hardt rammet av Russlands nye krigføring.

Blokker har blitt dødsfeller

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko er nå tydelig på at befolkningen må ruste seg og ikke miste motet selv om strømmen uteblir lenge.

– Egentlig liker jeg ikke å snakke om det, men vi må være forberedt på at vi kan miste både strøm, vann, oppvarming, kommunikasjon og en rekke offentlige tjenester, sier Klitsjko i et intervju med nyhetsbyrået AP.

MÅTTE FLYTTE: Det var ikke lenger trygt for Anastasia Pyrozjenko å bo leiligheten hennes i 21. etasje i Kyiv.

Anastasia Pyrozjenko er en annen innbygger i Kyiv som nå forbereder seg på det verste.

Nylig innså hun at leiligheten hennes i 21. etasje i Kyiv var blitt en dødsfelle.

Før kunne Pyrozjenko nyte utsikten fra leiligheten sin. Nå har de russiske angrepene mot Ukraina har gjort leiligheten hennes direkte farlig å bo i. Boligblokken er en av de høyeste i dette området i Kyiv og et opplagt mål for russiske raketter.

– De russiske angrepene kaster Ukraina tilbake til steinalderen, sier Pyrozjenko i et intervju med AP.

Krigstilstanden, som fører til langvarige strømbrudd, mangel på vann og trusler om angrep, drev henne og mannen bort fra leiligheten deres. De bor nå hos Anastaias mor.

– Uten strøm, uten vann var det ikke mulig å lage mat. Heisen var ubrukbar, trappegangen mørklagt, trussel om russiske angrep. Vi valgte å forlate leiligheten vår. Nå ruster vi oss for den verste vinteren i våre liv, sier 25 åringen.