KIDNAPPET: – Jeg vil at alle skal kjenne ansiktet hennes og høre stemmen hennes og vite hvilket vakkert menneske hun er, skriver moren til Athena Strand som ble funnet drept.

Syvåring funnet drept - budbilsjåfør pågrepet

I to døgn lette store styrker etter Athena Strand (7) som forsvant fra oppkjørselen sin i Texas, USA. Fredag ble syvåringen funnet drept.

Den syv år gamle jenta lekte utenfor huset i Wise County i Texas da hun skal ha blitt plukket opp av en budbilsjåfør onsdag denne uken.

Jentas stemor oppdaget at Athena hadde forsvunnet etter en times tid og tilkalte politiet.

Det ble sendt ut en nasjonal etterlysning - en såkalt Amber Alert - som betyr at politiet fryktet at hun var kidnappet.

Store styrker og flere hundre privatpersoner lette etter den lille jenta, men fredag kveld ble hun funnet drept noen kilometer fra hjemmet, skriver CNN.

En 31 år gammel budbilsjåfør for FedEx er nå siktet for kidnapping og drap.

Drapssiktede Tanner Lynn Horner (31) har tilstått drapet. Han skal ikke ha kjent familien fra før, og politiet sier til Fox4 at de ikke har noe motiv for ugjerningen.

– Vi visste tidlig i etterforskningen at det hadde vært en FedEx-sjåfør som avleverte en pakke foran huset rundt den samme tiden Athena forsvant, sier sheriff i Wise County, Lane Akin til CBS.

I tillegg til tilståelsen fra Horner har politiet sikret seg digitale spor.

Mor: – Vil at alle skal kjenne ansiktet hennes

Syvåringens mor, Maitlyn Gandy, skriver på Facebook lørdag, at hun ønsker at datteren skal bli husket for noe mer enn at hun var et drapsoffer:

– Jeg vil at verden skal kjenne babyen min, min første baby, min første kjærlighet, årsaken til at jeg puster, skriver moren på en Facebook-post hun har gjort offentlig.

– Jeg elsker datteren min høyere enn jeg har ord for og det vil jeg alltid gjøre. Jeg kan ikke beskrive det sinnet og den sorgen jeg føler nå. At jeg savner henne er på ingen måte dekkende.

MINNES: I to døgn lette flere hundre mennesker etter Athena. Hun ble funnet noen kilometer fra farens hjem.

– Min prinsesse ble tatt fra oss uten grunn av et sykt og ondt monster. Athena er uskyldig, vakker, snill, intelligent og den smarteste, gladeste sjelen du noen gang kan møte. Jeg vil ikke at hun skal være kjent som den jenta som ble drept og kastet vekk. Jeg vil at alle skal vite - hvert eneste menneske i denne verden - at hun var min baby og at babyen min ble tatt fra meg.

– Jeg vil at alle skal kjenne ansiktet hennes og høre stemmen hennes og vite hvilket vakkert menneske hun er.

FedEx: Sjokk og sorg

FBI sier at Horner ble pågrepet på bakgrunn av et tips og digitale spor. Budbilsjåføren skal ha vært på addressen der syvåringens far og stemor bodde for å levere en pakke, skriver Fox4.

FedEx har sendt ut en uttalelse der de fordømmer drapet:

– Ord kan ikke uttrykke sjokket og sorgen over omstendighetene i denne tragiske saken. Først og fremst er våre tanker med familien i denne vonde tiden og vi vil fortsette å samarbeide med de etterforskende myndigheter.

Den drapssiktede har ingen tidligere kjente dommer, ifølge amerikanske medier.

Sheriff Lane Akin sier at saken er hjerteskjærende:

– Det er en av de vanskeligste etterforskningene jeg har vært involvert i fordi det handler om et lite barn. det treffer meg midt i hjertet, sier Akin.