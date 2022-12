RUSSLAND: Bildet skal vise flybasen Engels i Saratov, der det skal ha vært en eksplosjon mandag. Eksplosjonen skal ha vært enten på eller ved basen.

Ukrainsk tjenestemann hevder at Ukraina sto bak droneangrep i Russland

En ukrainsk tjenestemann hevder ifølge New York Times at Ukraina angivelig sto bak mandagens droneangrep på to militære flyplasser i Russland.

NTB

Ukraina brukte ubemannede droner i angrepet mot de to militærbasene, ifølge en høytstående ukrainsk tjenestemann som New York Times viser til mandag kveld norsk tid.

Avisen bringer ingen direkte sitater fra vedkommende, ei heller navn. Tjenestemannen uttaler seg på betingelse av anonymitet ettersom det dreier seg om sensitive opplysninger, skriver NYT.

Ifølge tjenestemannen ble dronene sendt fra ukrainsk territorium. Minst ett av de to angrepene ble gjennomført med hjelp av spesialstyrker som befant seg nær militærbasen og som bisto med å guide dronene mot målet, uttaler tjenestemannen.

Ukrainas regjering har avvist å si at landet sto bak angrepene, i tråd med retningslinjene som landet har fulgt i tidligere saker der det er blitt hevdet at Ukraina har stått bak angrep mot Russland og den annekterte Krim-halvøya.

Anklager Ukraina

Russland anklaget tidligere mandag Ukraina for å stå bak droneangrepet. Tre personer døde og en rekke andre ble såret, ifølge russiske myndigheter.

I en pressemelding uttaler det russiske forsvarsdepartementet at ukrainerne angrep Djagilevo-flyplassen i Rjazan-regionen og Engels-flyplassen i Saratov-regionen.

Flybasen Engels ligger rundt 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina, enda litt lenger til de nærmeste ukrainske styrkene.

Russerne hevder at dronene ble skutt ned, men at vrakrester falt ned og eksploderte på rullebanen.

To fly skal ha blitt skadd i angrepet på Engels-basen, og fire personer ble brakt til sykehus. Det ene flyet skal ha vært et strategisk bombefly som blir brukt til å utføre rakettangrep mot Ukraina.

Delvis verifisert

Opplysningene er bare delvis verifisert.

– To overvåkingsvideoer fra boligblokker i området bekrefter at det har skjedd en eksplosjon, men vi kan ikke verifisere 100 prosent at det faktisk har skjedd på flyplassen, skriver Faktisk Verifiserbar, som har faktasjekket opplysningene.

Omtrent samtidig eksploderte en tankbil med bensin på en rullebane i regionen Rjazan, sør for Moskva. Tre mennesker mistet livet, og fem ble såret.