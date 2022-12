BÅL FOR Å HOLDE VARMEN: Gerardo Anicero prøver å holde varmen utenfor transformatoren som ble angrepet i byen Carthage, som er en del av Moore fylke i North Carolina.

40.000 mistet strømmen - FBI etterforsker

Portforbud er innført i et fylke i North Carolina etter det politiet beskriver som et målrettet angrep på to transformatorer.

Over 40.000 er uten strøm etter at to transformatorstasjoner for strøm ble skutt på i North Carolina lørdag, skriver BuzzFeed.

Politiet etterforsker hendelsen som en kriminell handling, men vet ikke motivet til vedkommende som skjøt .

Det er kaldt i området, og temperaturen er ventet å gå mot null.

Lokale skoler vil være stengt mandag, og muligens lenger, skriver Reuters.

Også FBI og det statlige politiet i Nort Carolina er koblet inn i etterforskningen.

– FBI Charlotte-avdelingen etterforsker denne planlagte skaden på transformatorene. Vi samarbeider med lokalt politi og private selskaper som er involvert, heter det i en uttalelse fra FBI.

Et stort dragshow ble arrangert i byen Southern Pines da strømmen gikk. Arrangørene av dette har vært truet av høyreekstreme, og tror den som angrep strømforsyningen var ute etter å stoppe dette arrangementet.

Politiet har imidlertid ingen bevis for at den teorien stemmer.

JOBBER PÅ SPRENG: Ansatte i Duke Energy jobber med å rette feilene på anlegget etter at uvedkommende tok seg inn og ødela.

Sheriff Ronnie Fields i Moore County, som er rammet fikk spørsmål på en pressekonferanse om han anser det hele som innenlands terrorisme.

– Det kan jeg ikke svare på. Men det var målrettet angrep, dette var ikke tilfeldig, sier han ifølge Reuters.

– Det er feigt. Vi vet ingenting, intet motiv, og ingen gruppe har påtatt seg ansvaret. Jeg kaller dem feiginger, er han sitert på hos kanalen Wral.com.

Det var lørdag kveld lokal tid strømmen gikk og rammet både husstander og forretninger. Arbeidere ved anlegget oppdaget at noen hadde brutt seg inn og avfyrt skudd.

Talsperson for kraftselskapet Duke Energy sier skadene er så store at strømbruddet kan vedvare helt til torsdag.

Det er innført portforbud i Moore fylke, og det er åpnet et herberge som kan huse inntil 250 personer, skriver Reuters.