Tullverket med en pressekonferanse i mai om et beslag av rundt 50 kilo kokain.

Rekordbeslag av narkotika i Sverige

Aldri før har så mye kokain og cannabis blitt beslaglagt i Sverige. I løpet av første halvår i år ble det tatt mer cannabis og kokain enn i hele fjor.

Det ble beslaglagt over 4,5 tonn cannabis, kokain og amfetamin i løpet av årets første seks måneder, fremgår det av ny statistikk fra det svenske tollvesenet.

Særlig har kokainbeslagene skutt i været den siste tiden.

Bare i havnen i Helsingborg, Sveriges største mottager av kjølecontainere fra Sør-Amerika, ble det beslaglagt mer kokain – 867 kilo – fram til slutten av mai enn i hele Sverige i løpet av 2022, ifølge Tullverket.

Tollvesenet og politiet har den siste tiden advart om at Sverige er blitt et knutepunkt og transittland for smugling av narkotika.

Dette gjelder ikke minst kokain til andre nordiske og europeiske land.

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson har gjentatte ganger uttrykt bekymring for utviklingen.

– Vi har sett økte beslag av kokain i hele EU, men økningen i Sverige er eksepsjonell, sa Johansson til TT i forbindelse med at EUs narkotikabyrå la ut sin siste årsrapport i juni.

