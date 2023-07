HARDE KRAV: Putin ser seg ikke tjent med kornavtalen slik den står nå, sier eksperter VG har snakket med.

Viktig kornavtale på spill: − Risikoen må beregnes som stor

Avtalen som sikrer eksport av korn fra Ukraina til resten av verden går ut i morgen. Nå stiller Russland harde krav for å gå med på at avtalen fornyes.

Avtalen ble signert etter at Russland blokkerte Ukrainas havner og stengte inne rundt 20 millioner tonn korn. Det førte til store konsekvenser for matforsyningen til ulike utviklingsland.

Tyrkias president Erdogan har hatt møter med Ukrainas president Zelenskyj om kornavtalen, og Russlands president Putin skal også etter planen besøke Istanbul neste måned.

Hvis avtalen ikke fornyes, vil det påvirke matsikkerheten internasjonalt og kan gi økte kornpriser, særlig i Afrika som allerede opplever tørke. Om avtalen faller, kan det også forsterke forsyningsutfordringer i Nord-Afrika og Midtøsten. Vis mer

– Risikoen må beregnes som stor ut ifra det de sier nå. Om Russland ikke får sine ønsker imøtekommet, vil de i utgangspunktet ikke fornye avtalen, sier Christian Smedhaug i AgriAnalyse til VG.

Dette er bakgrunnen:

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022 blokkerte russiske marinefartøyer Ukrainas havner og stengte inne rundt 20 millioner tonn korn.

Dette hadde store konsekvenser for matforsyningen til flere utviklingsland. FN advarte mot en global matkrise som kan vare i årevis.

Da kornavtalen ble undertegnet 22. juli samme år, beskrev FNs generalsekretær António Guterres den som kritisk viktig, og «et fyrtårn av håp», i en verden som desperat trenger det.

Avtalen om korneksport går ut i morgen, mandag 17. juli.

Russland har signalisert at de ikke vil forlenge den denne gangen, med mindre russiske banker får tilgang på det globale Swift-systemet, som sørger for internasjonale overføringer, og som russiske banker har blitt utestengt fra etter krigen.

Bildet fra juni 2022 viser Ukrainsk korn som høstes, uten mulighet til å sendes ut i verden - like før kornavtalen ble signert.

Tegn på bevegelse

For i underkant av to uker siden hadde Tyrkias president Erdogan et møte med Ukrainas president Zelenskyj om blant annet kornavtalen.

Ifølge den tyrkiske presidenten vil Russlands president Putin også etter planen komme til Istanbul neste måned, som vil være første gang han besøker et Nato-land siden invasjonen.

Tyrkia har flere ganger vært tydelige på at de ønsker å ha en meglerrolle i krigen mellom Russland og Ukraina. Erdogan sa fredag kveld at han håper kornavtalen forlenges.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, sier dette kan være et tegn på at det kan være noe bevegelse i kornforhandlingene.

– Det ser ut som Erdogan er villig til å gi en diplomatisk gevinst, som kan sukre pillen for russerne. Det er få andre Nato-land som kunne tenke seg å invitere Putin – det kan jo bidra til at han lar seg overtale, sier han.

– Tøffe krav

Samtidig beskriver han Russerne som «svært steile».

– Russerne har sagt de ikke ser noe hensikt med å fornye kornavtalen. De ønsker større gevinster, og de mener Ukraina styrkes av gevinsten den gir gjennom at de får lov til å eksportere korn.

Også han beskriver risikoen for at avtalen ikke forlenges som stor:

– Risikoen er høyere nå – med mindre man ettergir en del av Russlands tøffe krav om å uthule sanksjonsregimet, eller de får en diplomatisk gevinst, sier han.

MEGLERROLLE: Tyrkia har påtatt seg en meglerrolle i krigen. Her er Putin og Erdogan etter samtaler i Moskva i 2020.

Her står forhandlingene nå

Både Røseth og Smedhaug Smedhaug sier russernes krav om Swift-systemet er helt sentralt for den videre prosessen nå.

Swift-systemet forbinder over 11.000 banker, finansinstitusjoner og andre selskaper over hele verden. Systemet bidrar til at banker kan sende penger til hverandre på tvers av landegrenser. Russiske banker har vært utestengt fra det siden starten av krigen.

– En sentral del er at de ønsker å få den russiske landbruksbanken inn på Swift-betalingssystem, sånn at det blir lettere for dem med kjøp og salg, sier Smedhaug.

FØLGER RUSSLAND TETT: Christian Smedshaug og Tom Røseth.

Røseth viser til at FN kom med et kompromiss om at de får bruke en vestlig bank eller finansinstitusjon.

– Dette er ikke tilstrekkelig for Moskva. I tillegg prøver russisk side å få ytterligere gevinster gjennom å tillate ammoniakkeksport ammoniakkeksportAmmoniakk er en kjemisk forbindelse av nitrogen og hydrogen, som blir brukt til b.la. gjødsel. og andre varer relatert til kornproduksjon.

De to trekker begge frem et krav om å få gjenåpnet en ammoniakkrørledning som går fra russiske Togliatti til ukrainske Odessa.

– Ammoniakkrørledningen som går gjennom Ukraina til Svartehavet er nå sprengt. Det var et russisk ønske at den skulle være aktiv og eksportere ammoniakk. Derfor mister de interesse for å fortsette avtalen. Retorikken i det siste har vært at de ikke ønsker avtalen lenger fordi den ikke er fortjent, sier Røseth.

Ukraina er en av verdens største korneksportører.

Dette kan skje hvis den ikke forlenges

Forlenges ikke avtalen, sier Røseth russerne vil skylde på at Vesten ikke har vært villige til å strekke seg langt nok.

– Det er et kommunikasjonsproblem for Russland: Avtalen er til gode for matsikkerhet og fattige land i verden. De prøver så godt de kan å spre et narrativ om at det mest går til vestlige land, men faktum er at avtalen er med på bedre den globale matsikkerheten, og en god del går til fattige land.

– Hvis denne avtalen ikke går gjennom, vil det påvirke Afrika som allerede sliter med tørke?

– Ja, det vil det. Med en tørkesituasjon vil land i Afrika ha et stort behov for import, og når et av verdens kornkammer ikke får eksportert gir det økt bekymring rundt matvaresikkerhet. Prisene vil også øke betraktelig.

BEKYMRET: FNs generalsekretær António Guterres har sagt at han er bekymret for at Russland ikke vil fornye kornavtalen.

Smedshaug sier samtidig at markedet ikke virker spesielt skremt.

– Forsyningssituasjonen virker relativt bra, og dermed blir hovedutfordringen for ukrainsk landbruk som sliter med dårlig lønnsomhet, og nabolandene som har vansker grunnet stort innsig av korn fra Ukraina. Det vil også forsterke forsyningsutfordringer i Nord-Afrika og Midtøsten, men det ser ut som det er brukbare avlinger i andre land.

Han sier varmebølgen foreløpig ikke har gitt utslag i nedjusterte produksjonsanslag på korn i verden, og at utfordringen kan være større for grønnsaker og frukt.

– Men det øker selvfølgelig usikkerheten.

