BILDE-BOM: Liberalerne i Sverige la fredag ut to Facebook-poster. En med feil bilde (til høyre), før de senere la ut en ny med riktig bilde (til venstre).

Skulle minnes holocaust-ofre – brukte bilde av togskinner fra Sudan

I anledning minnedagen for holocaust-ofrene som er i dag, ville det svenske partiet Liberalistene minnes ofrene i sine sosiale medier. Da forvekslet de Auschwitz med Sudan.

«I dag er det 78 år siden Auschwitz ble frigitt. Vi må aldri glemme menneskene som ble ofre for nazismens grusomme forbrytelser. Vi må fortsette å fortelle historiene deres. Vi lover å fortsette å stå opp for intoleranse, fremmedfiendtlighet, rasisme og antisemittisme.»

Det skrev det svenske partiet Liberalistene i et innlegg på sosiale medier i anledning den internasjonale minnedagen for ofrene for holocaust holocaust Betegnelse for folkemordet det nazistiske Tyskland utførte på jøder og andre minoriteter fra 1938-1945. som er i dag, 27. januar.

Sammen med teksten la de et bilde de hadde lagt teksten «Glem aldri» oppå.

Men bildet var ikke fra konsentrasjonsleiren Auschwitz. Sorthvitt-bildet viser en jernbane i Sudan – og er fotografert av den sudanske fotografen Mohammed Salah. Bildet er blant annet tilgjengelig for kjøp via bildebanken Getty.

– Uheldig feil

– Det et en veldig uheldig feil som nå er rettet, skriver pressetjenesten i partiet en mail til Aftonbladet, som omtalte saken tidligere fredag ettermiddag.

Ifølge Expressen hadde partiet søkt opp «concentration camp» og «Auschwitz» i bildebanken Getty da de fant bildet. Vi har forsøkt det samme – og det stemmer at bildet fra Sudan da dukker opp – riktignok merket med «lignende bilder».

Senere har partiet lagt ut en ny post med et annet bilde og en annen tekst - fortsatt til minne om alle dem som ble ofra for nazi-Tysklands forbrytelser.

Cirka seks millioner jøder ble drept i tillegg til flere andre minoriteter, som sigøynere, homofile og funksjonshemmede.