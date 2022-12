SKULLE PÅ KONSERT: Politiet har frigitt bilde av Rebecca Ikumelo etter fredagens dødsulykke.

Rebecca (33) døde etter trengsel ved konsert i London

Politiet etterforskjer nå hva som skjedde da tobarnsmoren Rebecca Ikumelo (33) utenfor en konsert i London fredag.

NTB

Hun var en av tre som ble kritisk skadd i trengselen. Politiet opplyser at hun døde på et sykehus lørdag, mens de to andre fortsatt er kritisk skadd.

Familien opplyser at hun etterlater seg to barn.

– Hun var en hengiven mor til sine to barn og elsket å jobbe med barn, opplyser familien i en uttalelse.

Det var den nigerianske artisten Asake som holdt konsert i O2 Academy Brixton. Asake sier at han er knust og full av sorg etter hendelsen.

– Mine dypeste kondolanser går til hennes nære i denne tiden. La oss be for familien hennes, sier artisten.

Politiet ber alle som har bilder eller video av trengselen, om å ta kontakt med dem. De etterforsker saken.