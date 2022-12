I MØTE: President Vladimir Putin i det årlige møtet med menneskerettighetsrådet.

Putin: − Faren for atomkrig øker

President Vladimir Putin sier at Russland er klar til å forsvare sitt territorium med alle tilgjengelige midler. Han forsikrer om at Russland ikke har gått av hengslene.

– Vi har ikke gått av hengslene, vi innser hva atomvåpen er.

Det sier president Vladimir Putin i et TV-sendt møte med Russlands menneskerettighetsråd. Et møte som for det meste dreide seg om krigen i Ukraina. Sitatene er gjengitt av Reuters.

– Vi har disse midlene i mer avansert og moderne form enn noe annet atomland, det er en kjensgjerning, sier han og forsikrer om at det er et våpen Russland ikke tar lett på å bruke.

Han understrekker at Russland kommer til å forsvare sitt terriorium med alle tilgjengelige midler. Videre legger Putin til at faren for atomkrig øker, men plasserer skylden på erkerivalen.

– Russland har ikke utplassert et eneste taktisk atomvåpen i i noen andre land, til forskjell fra USA.

Kommentar: Nye tilbakeslag for Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte i slutten av november at han ikke tror Putin vil bruke atomvåpen.

Halvveis med mobiliseringen

Russlands president kom med dystre utsikter om krigen. Han uttalte at den russiske armeen kan komme til å kjempe i Ukraina i lang tid fremover.

På den andre siden ser han ingen grunn til å mobilisere flere soldater på dette tidspunktet.

– Når det gjelder lengden på den spesielle militæroperasjonen, kan dette så klart bli en langvarig prosess, sier Putin, og bruker sitt foretrukne begrep om krigen i Ukraina.

I september og oktober skal Russland ha kalt inn ytterligere 300.000 soldater til krigen.

Ut av det tallet er 150.000 faktisk utplassert i Ukraina. Av disse, hevder han at 77.000 er i strid, mens de resterende utfører defensive oppgaver.

De gjenværende 150.000 skal ifølge Putin fortsatt være på treningsleirer.

Regner det som lite sannsynlig

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa i forrige uke at han ikke tror Vladimir Putin kommer til å å ta i bruk atomvåpen, ifølge Reuters.

Krigen i Ukraina har ikke gått slik Putin hadde tenkt. Fra russisk side har det i flere måneder blitt antydet at det kan bli aktuelt å ta i bruk atomvåpen i angrepskrigen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø kommenterte trusselen slik til NTB onsdag forrige uke:

– Så langt har Putin hatt flere forsøk på å sette politiske «røde linjer» og kommet med ulike trusler, både direkte og underliggende, om eskalering og reaksjoner hvis de krysses. Så langt har de ikke tatt de truslene utover de konvensjonelle kapasitetene de har, og som stadig svekkes eller forbrukes.

– De har spilt energikortet, og har lite harde maktmidler på det internasjonale planet lenger. Spørsmålet som da ligger under er om russerne blir så desperate at de gjør alvor av truslene om atomvåpen, som har vært en gjenganger som psykologisk spill siden invasjonen, legger han til.

Ydstebø sier at han ikke vet, men at han fortsatt vurderer det som svært lite sannsynlig.

– Militært vil de ikke oppnå mye med en taktisk atomladning. Politisk er det noe helt annet, sier han.