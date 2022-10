Folk løper under sammenstøt med opprørspoliti mens studenter protesterer etter Mahsa Aminis død, i Teheran, Iran, 2. oktober 2022. Bildet er hentet fra en video på sosiale medier.

Medier: Iransk politi skal ha angrepet studenter

Iransk politi havnet i opptøyer med studenter ved et av landets mest prestisjefylte universiteter søndag, melder flere utenlandske medier.

Publisert: Nå nettopp

Flere studenter ved Sharif-universitetet i Teheran skal ha blitt fanget på campus-parkeringen søndag, skriver BBC.

Videoer på sosiale medier ser ut til å vise elever som løper vekk fra sikkerhetsstyrker, med tilsynelatende skudd avfyrt.

Protestene mot regjeringen kommer etter at 22-åringen Mahsa Amini 13. september døde i det iranske politiets varetekt. Dødsfallet er blitt etterfulgt av de største demonstrasjonene i landet på flere år.

Amini falt i koma timer etter at sedelighetspolitiet arresterte henne, angivelig for feil bruk av hijab.

– Brukt tåregass

Protestene startet ved begravelsen hennes og har spredt seg over hele landet – men også til flere land.

En video lagt ut på sosiale medier viser studenter som løper fra sikkerhetsstyrker på Sharif-universitetets campus. Lyder som ligner skudd kan høres på avstand.

Den London-baserte TV-stasjonen Iran International melder at sikkerhetsstyrker skal ha angrepet studenthybler og avfyrt våpen mot sovesalene deres. Andre rapporter nevner bruk av tåregass på demonstranter.

Søndag var første semesterdag for mange studenter ved Sharif-universitetet. Flere medier melder at folkemengder hadde samlet seg utenfor campus hovedport sent på kvelden etter å ha hørt om sammenstøtene.

Aktivist-twitterkontoen 1500tasvir, med rundt 170.000 følgere, publiserte flere videoer fra universitetet.

Iranske statlige medier beskrev «rapporter om sammenstøt» ved universitetet og sa at landets vitenskapsminister besøkte campus for å sjekke situasjonen, melder Reuters.

BBC og Reuters klarer ikke å bekrefte eller verifisere hendelsene ved universitetet.

De siste to nettene har det vært en eskalering av protester mot myndighetene i Teheran og mange andre byer over hele landet, til tross for et økende dødstall.

Iran Human Rights, en frivillig organisasjon med base i Norge, melder søndag at 133 mennesker har blitt drept over hele Iran til dags dato.

Studenter hadde demonstrert ved en rekke universiteter på søndag, ifølge Reuters.

Demonstrasjonene skal ha blitt holdt i flere byer som Teheran, Yazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz og Mashhad, med deltagere som sang «uavhengighet, frihet, død til Khamenei».