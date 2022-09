Ekspert: Putin senker terskelen for bruk av atomvåpen

Når Vladimir Putin i dag innlemmer fire ukrainske regioner i Russland blir verden potensielt et farligere sted, mener Russland-forsker Karen-Anna Eggen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har aldri opplevd Putin i en så presset situasjon, både på hjemmebane og internasjonalt, som nå. Det gjør at han etter min mening er villig til å ta større risiko og at han er mer uforutsigbar, sier forskeren, som jobber ved Institutt for forsvarsstudier.

Når Russland i en stor seremoni i Moskva fredag klokken 14 norsk tid annekterer de fire ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizja, skjer det ifølge Eggen fordi Putin er under press på grunn av svært dårlige resultater på slagmarken i Ukraina.

– Han trenger en seier nå. Han trenger å eskalere konflikten for å kunne sette sterkere press særlig på Vesten sin støtte til Ukraina, men også for å legitimere denne såkalte spesialoperasjonen overfor egen befolkning, der det nå er stor misnøye knyttet til mobiliseringen, sier Eggen.

En av følgene av annekteringen er, ifølge eksperten, at konfliktnivået øker.

– Vi får rett og slett økt spenning, sier hun.

Info DETTE BETYR ANNEKTERINGEN Hva skjer: Russland vil ta fire regioner i Ukraina inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizja. Dette vil bli kunngjort fredag. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og invaderte i februar under påskudd om å beskytte innbyggerne der. Russland har okkupert deler av de to andre fylkene, men den siste tiden har Ukraina slått tilbake mot offensiven. Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger i de fire regionene, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Man gjorde det samme på Krim-halvøya i 2014. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen - i verste fall med atomvåpen. Vis mer

– Et farlig spill

Eggen forklarer at territoriene Russland på ulovlig vis har okkupert vil kunne brukes direkte for å legitimere økt russisk voldsbruk. Inkludert bruken av atomvåpen.

Det forklarer hun med at Putin i stadig større grad har skiftet retorikken om bruk av atomvåpen til å handle om trusler mot russisk territorium i stedt for en trussel mot Russlands eksistens.

– Å bruke atomvåpen er selvsagt ikke det første han vil gjøre. Jeg tror det mest handler om avskrekking, men han senker da likevel terskelen for bruk. Det er et farlig spill, slår Eggen fast.

Kan skrive om historien

Putins talsmann Dmitirj Peskov bekrefter på en pressekonferanse fredag formiddag at Russland vil se på angrep mot områdene de nå annekterer som et direkte angrep på Russland selv.

– Det vil ikke bli sett på noen annen måte, sier han.

RUSSLAND-FORSKER: Karen-Anna Eggen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Nøyaktig hvilke grenser som skal gjelder for Kherson og Zaporizja ville ikke Peskov bekrefte. Russland har ikke kontroll over hele disse regionene. Det har de heller ikke over Donetsk og Luhansk, men der sier talsmannen at grensene de satte opp i 2014 vil være gjeldene.

Han sier også at målet til Russland er å ta kontroll over hele Donbas (Donetsk og Luhansk red.anm.).

Anna-Karen Eggen tror Putin bruker innlemmingen av de fire regionene som en seier å vise frem til befolkningen hjemme i Russland. Noe hun altså mener han desperat trenger.

– Han kan si «se her har vi en seier. Innbyggerne der møtte oss med flagg og jubel, og 93 prosent ville bli en del av Russland. Spesialoperasjonen er ikke bare for oss i Russland. Dette var folket i disse regionens vilje».

Slik kan han skrive om historien, forklarer Eggen.

Tar hele hånden

Forskeren tror også Putin vil øke retorikken mot Nato og Vesten sine forsyninger av våpen til Ukraina. Tidligere har han sagt at dersom Ukraina bruker våpen de har fått fra Nato-land mot Krim-halvøyen, som Russland annekterte allerede for seks år siden, så vil det gjøre Nato til en part i krigen.

Nå kan han si det samme om de fire andre regionene.

– Det er veldig effektivt i et avskrekkingsøyemed. Men her er det en balansegang for Putin. Han ønsker å si at dersom Nato gjør dette så blir konsekvensene virkelig alvorlige. Samtidig – slik jeg leser ham – så ønsker han fremdeles ikke at Nato faktisk blir en del av denne krigen.

GJØR KLAR TIL SEREMONI: Ordene «Donetsk», «Luhansk», «Kherson», «Zaporizja» og «Russland» er hengt opp på Den Røde Plass.

Forskeren sier hun er glad for at det ikke er hun som tar beslutningene om hvordan Nato og Vesten skal reagere på dette, men synes det så langt har blitt håndtert godt.

– Det vil si at man ikke lar seg skremme, men at man presser imot. For gir du ham lillefingeren, så tar Putin hele hånden.

Eggen forklarer at Putin forstår maktbruk. Det er det han bruker selv, både hjemme og internasjonalt, og det er det han omringer seg med. Alt annet blir sett på som svakhet.

– Det handler om å ikke la seg skremme, men dytte tilbake. Noe annet er dessverre ikke et alternativ.