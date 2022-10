En aktivist blokkerer

kulltransporten

i Tyskland. Rett ved spyr

kullkraftverket ut CO₂

med ny styrke. I Storbritannia

er fracking

blitt lovlig igjen. Her hjemme

står gasskraftverket

Mongstad parat. Klimaverstingene

gjenoppstår

på grunn av Putin. Men kan det være

noe godt i sikte?

Europas skitne vinter

– Alle leter nå med lys og lykt etter energikilder de raskt kan sette i gang. «Alt» som kan brennes for å få tak i kraft, blir nå tatt i bruk.

Det sier Tore Furevik, direktør ved Nansensenteret og professor ved Universitetet i Bergen.

Krigen i Ukraina, energikrisen i Europa og klimakrisen i verden henger sammen og forsterker hverandre, påpeker han.

– Krigen og ekstremt høye energipriser gjør på kort sikt at flere land gjenåpner kullkraftverkene og brenner alt de har for å få nok energi. Det fører til mer utslipp og at satsingen på fornybar energi reverseres, sier Furevik.

For når president Vladimir Putin struper gassen til Europa som hevn for at europeiske land støtter Ukraina og sanksjonerer mot Russland, setter det mange land i en desperat situasjon:

Hvordan skal de få tak i nok energi for å holde innbyggerne varme når kulden setter inn?

Svaret har ført Europa inn i det som ser ut til å bli en skitten vinter.

BRUNKULL

GIGANTISK: Det tyske kraftselskapet RWE drifter det 48 kvadratkilometer store dagbruddet Garzweiler i Lützerath vest i Tyskland. Her utvinnes brunkull.

Egentlig skulle Tyskland stenge alle kullkraftverk innen 2030. Men da krigen rammet Europa og ekstremtørken senere satte inn, forandret alt seg.

Mangelen på energi ble prekær for Tyskland, som er det landet i Europa, etter Italia, som er mest avhengig av russisk olje og gass.

I stedet for å fase ut og stenge ned, har den tyske regjeringen børstet støv av gammel industri.

Kullkraftverk på kullkraftverk er blitt fyrt opp igjen, og det er blitt vedtatt planer for å bygge helt nye kullkraftverk. Det har skjedd i Lingen, i Hannover, i Hohenhameln.

Ingenting slipper ut mer av klimagassen CO₂ enn kullkraft på verdensbasis. Og Tyskland er størst i verden på såkalt brunkull. brunkull.Brunkull, også kjent som lignitt, er en bergart som regnes som "lavklasse kull", og brukes som brensel til produksjon av elektrisitet og fremstilling av parafin.

STORE UTSLIPP: Brunkullbriketter ligger lastet på en jernbanevogn i Brandenburg i Tyskland.

Når det brennes, slipper den ut tungmetaller, kvikksølv og fint støv, ifølge Store norske leksikon. Det kontroversielle kullet inneholder også radioaktive stoffer som uran. I tillegg til all forurensingen, hugges det mye skog for å få plass til disse kraftverkene.

Målet om å fase ut kull innen åtte år står fortsatt ved lag, lover den tyske regjeringen. Men de som hadde forventet at Tyskland skulle kutte utslipp nå, ikke øke de, fortviler.

Hva skjedde med klimakrisen? Ble den plutselig mindre relevant?

PANDA MOT KULL: En aktivist utkledd som en pandabjørn holder opp et skilt der det står «Ut av kull, olje og gass» under en demonstrasjon i München i juni.

Også i Norge fortsetter kullproduksjonen på grunn av Putins krig.

I starten av september ble det klart at Norges eneste gjenværende kullgruve ikke skal stenge høsten 2023 likevel, slik det var planlagt.

Fordi krigen har ført til skyhøye priser på kull, og etterspørselen dermed har økt, har kullkompaniet Store norske bestemt at kullgruve 7 på Svalbard skal fortsette frem til 2025, ifølge NRK.

SORT GULL: VG besøkte kullgruven på Svalbard i 2009.

Samtidig som brunkullet brennes i Tyskland, pågår den brennbare debatten om kjernekraftverk. Debatten har også spredt seg til Norge.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz har åpnet for at landets tre gjenværende kjernekraftverk, som egentlig skulle legges ned før jul, kan få fortsette driften. Dette skaper reaksjoner.

Kjernekraft er ingen klimaversting, tvert imot så er utslippene like lave som ved vindkraft. Men det er kontroversielt på grunn av risikoen for ulykker og for sikkerhet rundt lagring av såkalt atomavfall, som potensielt kan være skadelig for levende organismer i tusenvis av år.

OLJE OPP I RØYK

TIL HIMMELS: Fabrikkpipene på oljekraftverket Karlshamn er på ny fylt med røyk.

I Sverige stiger røyken opp fra pipene på oljekraftverket Karlshamn helt sør i landet. Hver time går 70.000 liter olje opp i røyk, fra morgen til kveld.

Slik har det vært siden august, da kraftverket fra 1960-tallet startet opp produksjonen igjen, etter å ha vært stengt i lang tid.

– Karlshamnsverket er først og fremst et reservekraftverk. Men i sommer har anlegget vært i kontinuerlig drift i et omfang som vi ikke har sett på over ti år, sier Torbjörn Larsson, pressesjef for Uniper, som drifter anlegget i Karlshamn, til VG.

Det skjer som et svar på at det er strømkrise i Sverige, som følge av krigen.

Moderaterna, som i september vant valget i Sverige, har kalt det «total galskap» at anlegget i Karlshamn ble åpnet igjen. Det at Sverige ble nødt til å brenne olje på en varm sommerdag, skyldes ifølge høyrepartiet at Sverige har lagt ned flere kjernekraftverk.

Larsson ved oljekraftverket støtter forklaringen, og viser til at kraftverk over hele Europa er blitt stengt:

– Det handler om kullkraft i vårt nærområde, og om fossilfri atomkraft i Sverige og Tyskland, som i to tiår er blitt erstattet av væravhengige kraftformer – hovedsakelig vindkraft, sier han til VG.

Når det er lite vind, er det mer sannsynlig at de fossile anleggene skrus på, forklarer Larsson.

FRACKING

SINNE: Den politisk engasjerte klesdesigneren Vivienne Westwood demonstrerte mot fracking utenfor høyesterett i London i 2018.

I 2018 stilte den berømte, britiske klesdesigneren Vivienne Westwood seg opp utenfor høyesterett i London utkledd som en slags reddende engel. På vingene sto det «fracking-mål 2030» og «klimakollaps 2030», med henvisning til det året der verden skal halvert utslippene, i henhold til Parisavtalen.

Hun, og hundrevis av andre, protesterte mot at olje- og gassprodusenten Cuadrilla hadde begynt å borre etter skifergass i en brønn i Lancashire, etter å ha vunnet frem i retten. Det var første gang på syv år at noen fikk drive med såkalt «fracking» «fracking»Utvinning av skiferolje og -gass via såkalt hydraulisk frakturering. Fracking foregår ved at man borer en brønn, og sprøyter inn store mengder vann, sand og kjemikalier under høyt trykk. Inne i skiferen, mellom sand og leire, kan det finnes olje og gass. Når trykket bygger seg opp i brønnen, kan skiferen sprekke opp og gassen frigjøres. i Storbritannia.

FRACKING: Borring etter skifergass har lenge vært «big business» i USA. Her ved et anlegg i Williston i Nord-Dakota.

Året etter, i 2019, ble imidlertid den svært omstridte metoden forbudt igjen. Og slik var det – inntil dagen dronning Elizabeth døde.

For midt i landesorgen slapp Storbritannias dagferske statsminister Liz Truss en nyhet i det skjulte.

Hun kunngjorde at Storbritannia vil åpne opp for fracking igjen, ifølge Aftenposten.

Det betyr at britisk industri på ny kan utvinne skiferolje og -gass via såkalt hydraulisk frakturering. Fracking er risikabelt av mange grunner: Det kan forurense grunnvannet og jorden, medfører store klimagassutslipp, kan føre til jordskjelv, og har stor risiko for eksplosjoner.

Liz Truss vil også gi ut rundt hundre nye lisenser for å lete etter olje og gass utenfor kysten, som en konsekvens av Putins gasskutt.

GASS

MONGSTAD: Gasskraftverket på Mongstad i Hordaland ligger på samme område som der Stoltenberg-regjeringen skulle foreta sin «månelading» med karbonfangst og -lagring.

Aldri har norsk gass vært viktigere. Da Putin stanset gassen til Tyskland gjennom rørledningen Nord Stream 1 (som siden ble utsatt for antatt russisk sabotasje), ble Norge den største gassleverandøren til Europa.

Midt i dette, 31. august, skulle gasskraftverket på industriområdet Mongstad i Hordaland stenge ned – en lenge varslet nedleggelse. Gasskraftverket produserer varme og strøm til oljeraffineriet på samme område.

Slik ble det ikke.

På grunn av energikrisen i Europa har Equinor bestemt at de vil holde gassturbinen på kraftvarmeverket tilgjengelig, noe som støttes av Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Foreløpig brennes det ikke gass i turbinen på Mongstad. Men den står i beredskap. Dersom kraftmangelen blir prekær og faren for rasjonering er høy, vil NVE kunne åpne opp for brenning.

DET GRØNNE HÅPET

TATT AV VINDEN: Danmarks statsminister Mette Fredriksen ser ut over vindturbinene på Middelgrunden vindmøllepark i Øresund mellom Danmark og Sverige.

Mer kull, fracking og gass i Europa vil utvilsomt føre til mer klimagassutslipp.

Men hva om det parallelt med dette skjer noe som går i helt motsatt retning?

Det er nemlig det klimaforsker Furevik ved Nansensentret tror.

– Jeg er overbevist om at krigen på sikt vil føre til at det fornybare skiftet i Europa vil bli fremskyndet. Om tre til fem år vil vi se at den økte satsingen på fornybar energi vil føre til reduserte utslipp, sier han.

Europeere har fått kjenne på kroppen hva det betyr å være avhengig av Russland, og å ha for lite energi. Det vil føre til mer utbygging av vindkraft til havs og til lands, og av solceller, ifølge Furevik.

Det samme tror klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Eller ikke tror, han sier han er «overbevist».

– Jeg er helt sikker på at energikrisen fører til en raskere grønn omstilling. Det kommer til å bli mer grønn energi som en motreaksjon på Putins energikrig mot Europa, sier Eide til VG.

– I vinter fyres det med kull og olje, men når vil vi se denne grønne boomen du snakker om?

– Det skjer allerede. Det er en massiv utbygging av vind på land og i havet, og på sol, i for eksempel Danmark og Tyskland.

I slutten av august ble åtte av landene rundt Østersjøen enige om å syvdoble havvindproduksjonen innen 2030 – som et svar på Putins gasskrig.

Men det tar tid å erstatte alle de etablerte fossile kraftverkene med grønne.

Og «folk kan jo ikke fryse i hjel om vinteren» heller, som klimaministeren påpeker.

Eide sier han «stoler på» at land som Tyskland vil betale tilbake vinterens «utslippsgjeld» fra kullindustrien i form av et raskere grønt skifte.

Men er det en fare for at de gamle kraftverkene får fortsette å spy ut CO₂ – også etter energikrisen er over?

Nei, mener klimaforsker Furevik.

– Det vil være en kortsiktig løsning. Kull er dyrt, sol og vind er billig. Det er nok kortsiktig å gjenoppta kullkraftverk, sier han.