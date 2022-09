TRONE: Dronning Elizabeth ankommer Jaipur i India i 1961 oppå en elefant.

Sørger ikke over dronningen: − Overhodet av et brutalt og grådig imperium

BEIRUT / OSLO (VG) I land tidligere styrt av det britiske imperiet, representerte Dronning Elizabeth for mange overgrepene som ble begått.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vil minnes dronning Elizabeth som overhodet i et land som koloniserte store deler av verden, forteller den indiske forskeren Sushant Singh til VG.

Dronning Elizabeth tok over som britisk overhode i 1952, og det i en æra der det britiske imperiet skrumpet innover.

Imperiet var det største i verdenshistorien og verdens mektigste stormakt på 1700- og 1800-tallet. I 1921 omfattet det britiske imperiet om lag 458 millioner mennesker, som på den tiden utgjorde omkring en fjerdedel av verdens befolkning.

I landene de kontrollerte, påtvang de britisk kultur, politikk og språk, og det ble begått store overgrep mot lokalbefolkningen. Det meste av imperiet ble oppløst i kjølvannet av andre verdenskrig.

Etter at Elizabeth tok over, kjempet enda flere av landene om selvstendighet og løsrivelse fra det britiske styret.

VG har snakket med innbyggere og forskere i noen av disse landene for å få deres reaksjoner på dronningens dødsfall.

TIGERJAKT: Dronning Elizabeth og hennes ektemann, prins Philip, under en tigerjakt i India i 1961.

India: – Tiden er kommet for å avskrive monarkier

Den indiske forskeren og skribenten Sushant Singh forteller til VG at dronnings ettermæle i India vil være tett knyttet til britenes brutale historie i landet.

– Som en av menneskene fra disse tidligere koloniene kan jeg ikke huske noen unnskyldning fra henne for det landet hennes gjorde i India eller andre steder.

Singh mener det nå er viktig å huske at monarkiet er «levninger fra fortiden, som ikke hører hjemme i nåtiden eller fremtiden».

– Tiden er kommet for å avskrive monarkier alle steder i verden, sier han.

Info Fakta om dronning Elizabeth – Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London. – Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn. – Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde. – Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953. – Hun var også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia. – Elizabeth er den monarken som har sittet lengst på den britiske tronen. – Hun var også ved sin død verdens eldste monark og den som har sittet lengst på tronen i moderne tid. Kun solkongen Ludvig XIV av Frankrike hadde lenger regjeringstid. – Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far kong Georg var fetter av kong Olav. – Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001). (Kilder: NTB arkiv, BBC ) Vis mer

Samtidig blir dronningen i dag hedret av de indiske myndighetene, og det flagges på halv stang i landet. India har erklært én dag med landesorg etter dødsfallet.

India ble styrt av britene i nesten hundre år frem til selvstendigheten i 1947. Overgrepene som ble begått under det britiske styret, var mange.

Ett av dem var da hundre sivile ble skutt og drept i 1919. Da dronningen var på besøk i 1997, ønsket hun ikke å gi sin fulle beklagelse for det som den gang hadde skjedd.

– Historien kan ikke omskrives, uansett hvor mye vi iblant kunne ønske det, uttalte hun, til stor kritikk fra den indiske befolkningen.

DANS: Dronning Elizabeth tar imot en gruppe kenyanske dansere på Buckingham Palace i London i 2012.

Kenya: – Imperiets ansikt utad

Den kenyanske forfatteren Shailja Patel, som blant annet har skrevet en bok om volden det britiske imperiet sto for i landet hennes, sier hun ikke sørger over dronningens bortgang.

– Jeg minnes dronningen som overhodet av et brutalt og grådig imperium som plyndret verden og påførte massedød og lidelse rundt om på kloden, sier hun til VG fredag.

Mellom 1952 og 1960, samtidig som Elizabeth var overhode, ble flere titalls tusen kenyanere som ønsket selvstendighet, arrestert og satt i konsentrasjonsleir. Der ble mange torturert og drept.

Patel mener det nå er kritisk viktig at historiene til de som har lidd under britisk undertrykkelse, blir hørt.

– De har opplevd ubeskrivelig vold, sier hun.

– Men mange av disse overgrepene skjedde lenge før dronning Elizabeth ble født?

– Idet hun ble innsatt som dronning, ble hun imperiets ansikt utad og dets leder. Derfor er hun også ansvarlig for alle forbrytelser som ble utført i hennes navn.

Den kenyanske presidenten Uhuru Kenyatta skriver på Twitter at han sørger over dødsfallet til dronningen. «Hun var et stort globalt ikon for uselvisk tjeneste til menneskeheten», heter det i en offisiell uttalelse.

Også den kenyanske menneskerettighetsforskeren Ahmed Bulhan er kritisk til dronningen.

– Da jeg vokste opp, fortalte lærebøkene mine om den britiske okkupasjonen av Kenya som rettferdig og god. Men med informasjonen som er tilgjengelige i dag, gjør forfølgelsen av afrikanere og asiater tydelig. Det etterlater en bitterhet helt frem til i dag.

– Kenyanere ble fratatt sine rettigheter og satt i konsentrasjonsleirer i sitt eget land. Landet deres ble fratatt, og fruktbart og verdifullt land tatt og gitt til britene, skriver han til VG.

Han forteller samtidig at det ikke bare er det britiske imperiet og dronningen selv som har skylden, men også mange afrikanske ledere som «brukte de samme kontrollmetodene som kolonimaktene brukte for å tjene seg rike».

ROJALT BESØK: Dronning Elizabeth på besøk i Lagos, Nigeria i 1956.

Nigeria: – Dronningen har gjort en grusom jobb

– Arven hun etterlater seg i Nigeria, er ikke bra. Mange her føler vi har store problemer i dag som følge av den britiske koloniseringen av landet, sier den nigerianske nyhetsredaktøren Julius Ayo Afolalu til VG.

I 1960 ble landet selvstendig, men fremdeles er de en del av Samveldet av nasjoner.

– Det britiske imperiet var ikke gode mot oss, og nå har de har forlatt oss.

Han forteller om hvordan britene hentet ut store verdier fra landet, og store deler av sivilbefolkningen led som følge av det britiske imperiet. Han føler de sitter igjen med problemene etter imperiets fall.

– Dronningen har gjort en grusom jobb for å forbedre forholdet mellom Nigeria og Storbritannia. Men en god ting er at mange nigerianere i dag har mulighet til å flytte til Storbritannia for å jobbe, forteller han.

KRIG: Israelske stridsvogner under seksdagerskrigen hvor arabiske land gikk til angrep på Israel.

Palestina: – Jeg er ikke en fan av monarkiet

– Jeg er ikke en fan av monarkiet, dronningen eller hennes arv. Den er full av kolonial vold og segregering av rase, skriver palestinske Rasha Abushaban (37) til VG.

Hun jobber med den humanitære situasjonen på Gaza og har en mastergrad i internasjonal utvikling. Det britiske imperiet styrte Palestina mellom 1917 og 1948, og bidro til opprettelsen av den israelske staten.

Etter at Israel ble opprettet, er flere hundre tusen palestinere blitt drevet fra hjemmene sine, og Israel har bygget en mur rundt Gaza som i effekt sperrer befolkningen inne. Amnesty International kaller det en apartheidstat.

– Som palestiner ser jeg på det britiske imperiet som grunnen til at Israel ble etablert som en okkuperende makt. De (Israel, journ.anm.) har brutt menneskerettigheter og drept palestinere siden 1948, sier hun.

BESØK: Dronning Elizabeth sittende i bilen sammen med sine foreldre i 1947 i Sør-Afrika. Noen år senere fikk hun makten.

Sør-Afrika: – Ikke engang erkjent grusomhetene

Også i Sør-Afrika har reaksjonene på dronningens dødsfall vært varierte.

Det politiske partiet Economic Freedom Fighters har i en uttalelse sagt at de ikke ønsker å sørge over dødsfallet til dronningen. «Hennes død er en påminnelse om en veldig tragisk periode i dette landet og i Afrikas historie».

De skriver at landet ble invadert og havnet under det britiske imperiets fulle kontroll i 1806 og at den lokale urbefolkningen aldri fikk kjenne på fred eller høste av landets rikdom.

Det ble styrt med hard hånd og under britisk styre ble det opprettet konsentrasjonsleirer i landet. Der døde mellom 18 000 og 28 000 mennesker.

Videre heter det at «hun har ikke engang erkjent grusomhetene hennes familie har påført innbyggerne i landene som Storbritannia invaderte».

Men blant de regjerende partiene har tonen vært en annen. Presidenten i landet, Cyril Ramaphosa, uttalte at han sørger over dødsfallet.

«Hennes majestet var en ekstraordinær og anerkjent person som levde et bemerkelsesverdig liv. Hennes liv og arv vil bli husket med glede av mange rundt om i verden», skrev han på Twitter.