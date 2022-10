Reddet av «mirakelmelding» etter 28 timer på flåte

I løpet av 28 timer i havsnød på en provisorisk flåte lagd av iskasser ble de tre mennene angrepet av haier, nedkjølt og brent av maneter. Til slutt ble en «mirakuløs» tekstmelding redningen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg husker bare at han plukket meg opp av vannet. Jeg tenkte «wow, jeg overlevde», sa en tårevåt Luan Nguyen i et intervju med NBC onsdag denne uken.

Da hadde det har gått noen dager siden dramaet i Mexicogulfen, utenfor New Orleans, forrige helg. Et vanvittig drama det var langt fra sikkert at han, Phong Le og Son Nguyen.

Lørdag 8. oktober dro de tre kompisene ut for å fiske. Slik de hadde gjort mange ganger før. Men denne gangen fikk de raskt problemer. Høy sjø gjorde at båten startet ta inn vann i akterenden. De skjønte umiddelbart at de var i trøbbel.

Mennene klarte å fortøye fronten av båten til en oljerigg, men bølgene, som bare ble verre og verre, smadret båten opp mot riggen. Den 24 fot store båten var i ferd med å bli knust. I løpet av to minutter klarte de – ved hjelp av en bandana Le hadde hatt på hodet - å binde sammen to kasser de hadde is i til en provosorisk flåte.

1 / 2 REDNINGSBÅT: To av mennene ble plukket opp av denne båten. REDNINGSAKSJON: Et stillbilde fra en video fra redningsaksjonen. forrige neste fullskjerm REDNINGSBÅT: To av mennene ble plukket opp av denne båten.

De forsøkte å holde seg ved oljeriggen slik at de kunne få hjelp. Slik gikk det ikke.

Klokken var 10, båten var sunket og mennene klamret seg fast til to iskasser på havet.

Det neste drøye døgnet skulle bli langt.

Kaldt

Da mørket falt på trøstet de seg med at de i det minste fikk lys fra fullmånen.

Men gleden var kortvarig.

En hai dukket opp. Den gikk til angrep på Luan Nguyen. En kamp på liv og død oppstod.

– Haien traff redningsvesten. Jeg forøkte skubbe den bort, men den forsvant ikke. Da slo jeg den mot øynene. Jeg klarte å presse tommeltottene mine i øynene på haien. Da forsvant den. Jeg fikk noen små arr, men du vet, sier han i intervjuet.

Men hai var ikke det eneste problemet for Luan Nguyen og kompisene.

REVNET: Redningsvesten til en av mennene fikk et ublidt møte med hai.

– Hvert kvarter eller 20 minutt ble vi brent av maneter, sier Le, som forteller at han på et tidspunkt hadde duppet av og våknet brått med en svær manet i fanget.

Etter hvert ble det også kaldt. Selv om temperaturen i vannet var relativt høy hjelper det lite når man time etter time ligger og dupper i vann under kroppstemperatur.

– Det var fryktelig kaldt. Vi forsøkte å holde i hverandre og beholde varmen, forklarer Le.

Fikk plutselig dekning

Da morgenen kom oppdaget de en reketråler noen kilometer unna. Le bestemte seg for å forsøke å svømme til båten for å få hjelp. Til ingen nytte. Lenge før han nådde frem forsvant tråleren uten å ha sett dem.

De var da Le tok ut mobiltelefonen, som han hadde i en vanntett beholder. Telefonen var i flymodus, for å spare strøm. Han hadde uansett ikke hatt noe dekning etter at de forlot havnen dagen før. Nå ville han bruke GPSen for å finne ut hvor omtrent han var.

FIKK HJELP: Phong Le får førstehjelp etter å ha blitt heist om bord i redningshelikopteret.

– Jeg åpnet den opp og plutselig hadde jeg dekning. Mange tekstmeldinger ramlet inn. Hele tiden hadde jeg vært uten dekning, men nå – midt i Mexicogulfen, hadde jeg plutselig dekning.

De han derimot ikke hadde så mye av var batteri. Bare fem prosent. Han måtte handle kjapt. Mens han ennå hadde litt batteri og ikke minst dekning. Raskt to han en skjermdump av et kart hvor GPSen viste posisjonen hans. Den sendte han samme med en tekstmelding hvor han forklarte nødsituasjonen de befant seg i til en venn.

Kort tid etter døde telefonen.

– Fullstendig utslitt

Heldigvis nådde meldingen frem til vennen. Han kontaktet umiddelbart Kystvakten.

Men uten at verken vennen eller de tre som fløt rundt på havet visste det hadde Kystvakten allerede sendt et helikopter ut for å søke etter dem. Bare fem minutter ut i flyturen deres fikk de videresendt mirakelmeldingen, og kunne dermed innskrenke søket betydelig.

REDNINGSHELIKOPTER: En tekstmelding med GPS-lokasjon gjorde at helikopteret klarte å finne de savnede.

25 minutter senere var de i området meldingen hadde blitt sendt fra. 15-20 minutter senere oppdaget et søkefly, som også var sendt ut, en av de tre mennene vinkende i vannet.

Det var Le, som på dette tidspunktet altså var et annet sted enn kompisene.

En redningsmann hoppet ut i sjøen fra helikopteret og sørget for at Le kunne heises opp. Endelig var han reddet.

– Han sa ikke så mye. Han var fullstendig utslitt, sier Katy Caraway, som var annenpilot i helikopteret, til CNN.

Omtrent samtidig fikk de vite at de to andre også var oppdaget – et stykke unna – av en av kystvaktens båter. Men dramaet var ennå ikke over for dem.

Mer hai-trøbbel

Da båten kom helt frem til iskasseflåten var det nemlig ikke bare de to mennene de så i havet.

– De ble plaget av haier i det vi ankom, sier redningsmann Andrew Stone.

TILBAKE PÅ LAND: En redningsarbeider støtter en av mennene på vei inn på et sykehus etter redningsaksjonen.

Nguyen hadde litt bitt i hendene av de over meterlange svarttipphaiene som omringet dem. Blod rant ut i vannet. Redningsvesten var halvveis revnet av haiens bitt.

Men det var altså nå han endelig ble dratt opp av vannet. Det samme med kompisen. Medtatte, solbrente, nedkjølte, dehydrerte og svultne, men i live.

Selv om de som jobber i den amerikanske kystvakten er trent for slike oppdrag, mener Caraway at dette var noe helt uten om det vanlige.

– Folk som dette, som har vært i vannet så lenge, borte fra sitt fartøy uten noen form for kommunikasjon er nesten umulige å finne og redde. Dette tar kaka av redningsaksjoner, sier hun, og legger til:

– Sjansene for å finne disse før den tekstmeldingen var fra syltynn til fraværende. Etter tekstmeldingen var sjansene fremdeles svært små.

Men å da lykkes mener hun er den beste følelsen en kan ha.

– Jeg er bare glad de før muligheten til å tilbringe resten av sine liv sammen med familiene deres, sier hun.