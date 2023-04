SYK, MEN IKKE SÅ SYK: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er syk, men det er ikke en alvorlig sykdom, sier hans rådgiver til VG.

Erdogan-rådgiver til VG: − Ikke døende, bare vondt i magen

Ryktene svirrer om at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er alvorlig syk. – Forbasket tøys, han har et magevirus og må holde seg nær doen, sier Erdogans rådgiver til VG.

Kortversjonen Tirsdag måtte Erdogan avbryte et direktesendt intervju, og han har siden avlyst flere politiske møter.

Rådgiver İlnur Çevik sier at Erdogan kun har et magevirus, og at opposisjonen sprer rykter i forbindelse med valgkampen.

Erdogan har avlyst sin deltagelse ved åpningen av Tyrkias første atomkraftverk. Vis mer

På telefon fra den tyrkiske hovedstaden Ankara, er Erdogans rådgiver İlnur Çevik, forbannet over nyhetsoppslag verden rundt om at presidenten måtte avbryte et direktesendt intervju og flere politiske møter grunnet sykdom.

– Han er ikke døende, han har bare vondt i magen. Det er ikke noe alvorlig galt med ham, sier rådgiveren til VG.

Çevik sier han er sikker på at det den politiske opposisjonen som lekker il utenlandske medier

– Å tro noe annet enn at dette er knyttet til valget, ville vært veldig naivt. Vi er midt i en valgkamp, det ligger an til å bli svært jevnt. Da blir dette overdrevet, slik at det skal se ut som om presidenten er ute av stand til å styre landet, selv om det er helt feil, utdyper Çevik.

Les også Erdogan lover å «gjenreise Tyrkia»: – Raseriet er enormt President Recep Tayyip Erdogan har styrt Tyrkia i 20 år. For å holde på makten, lover han å bygge landet etter…

Saken om at Erdogan skal være syk, er plukket opp flere steder, blant annet av anerkjente Politico.

VG har også skrevet om at Erdogan ble syk under et intervju, men tok med meldinger fra blant annet den tyrkiske visepresidenten om at dette ikke var et alvorlig tilfelle.

Tyske Focus var ett av flere medier som også gjentok spekulasjoner om at Erdogan hadde fått et hjerteinfarkt og var ved kritisk tilstand.

– Dette er noe forbasket tøys. Han har et magevirus, og må holde seg nær doen. Viruset har rammet veldig mange her i Ankara. Jeg hadde det selv, og måtte «bo på toalettet» i noen dager.

Mediesjefen til Erdogan, Fahrettin Altun, har også tilbakevist påstander om alvorlig sykdom.

Egentlig skulle Erdogan torsdag deltatt under åpningen av Tyrkias første atomreaktor, ved Akkuyu sør i Tyrkia, langs middelhavskysten. Men det besøket er droppet.

Kraftverket er bygget av det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom. Torsdag opplyser russiske myndigheter at Russlands president Vladimir Putin i stedet skal snakke på telefon med Erdogan.

Çevik sier til VG at den tyrkiske presidenten ikke er sliten av valgkampen. Under valgkampen i 2018 hadde Erdogan et illebefinnende, som også ble tolket som tegn på alvorlig sykdom. Men han ble frisk igjen, og vant valget.

PÅ INNSIDEN: İlnur Çevik er seniorrådgiver til Tyrkias president Erdogan.

– Heldigvis er det gått mange år siden de falske ryktene om at vår president har kreft. Alle kan se at det ikke er tilfellet, sier rådgiveren.

– Erdogan er 69 år gammel, opposisjonens kandidat Kemal Kiliçdaroglu er 74. Hva kan du si om deres helse?

– De er begge i god helse, og det er ikke noe tema i denne valgkampen.

Çevik har gitt flere intervjuer til VG om Tyrkias motstand mot å slippe Sverige inn i Nato: − Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister, har han blant annet hevdet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post